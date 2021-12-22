Tesla Model S｜保養期後收$17.6萬維修單　批不合理憤而炸毀車輛

特斯拉（Tesla）近年成為不少車主換車的目標，但後期的維修保養費亦開始引起關注。芬蘭網紅圖馬斯（Tuomas Katainen）於2013年購入Tesla Model S，早前車輛故障送回車廠維修之後，竟收到通知需要更換整組電池，報價達2萬歐元（約17.6萬港元）。圖馬斯認為價錢不合理，最後決定在鏡頭前以30公斤炸藥將他的Model S炸毀。



芬蘭網紅圖馬斯（Tuomas Katainen）拍攝短片，指自己收到天價維修單之後感到十分不合理，最後決定將車炸毀。（YouTube頻道「Pommijätkät」短片截圖）

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圖馬斯買入的Model S至今使用約8年，直至早前車輛發生故障，同時彈出多個故障碼，當中包括車輛軟件問題影響車輛的半自動輔助駕駛系統運作，最後需要將車輛拖至附近的Tesla維修中心檢查維修。約1個月後他終於收到維修中心的電話，指他的車需要更換整組電池，由於車輛的保養期已過，價錢約為2萬歐元。另外由於Tesla車輛系統不容許第三方提供維修服務，令維修費無法降低。

圖馬斯對於報價感到十分不滿，認為價錢實在貴得不合理，所以決定炸毀車輛，並將過程拍下放到自己的頻道上。他將車搬到芬蘭南部1個冰天雪地又渺無人煙的舊礦場，然後在車的外圍縛上炸藥。為了表達他對Tesla的怒火，他更預先在車上放了1個馬斯克的假人，祝他「旅程愉快」。

Tesla Model S被炸毀過程 ▼ ▼ ▼



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短片從多個角度拍下車輛被炸毀的過程，可見車輛在數秒之間就已經變成火球，再被炸飛成碎片，他直言「沒有東西剩下了，絕對沒有」，又說自己可能是首個將Tesla電動車炸毀的人，「我可能創造了歷史」。

（綜合）

芬蘭網紅圖馬斯（Tuomas Katainen）炸毀Tesla Model S的短片 ▼ ▼ ▼



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