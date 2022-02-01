車頭貼「勿抄牌」揮春當護身符　網民嘲做多咗：見到呢張嘢即抄！

每逢農曆新年，街上車輛違泊情況都特別嚴重，皆巿民一直相信「新正頭」警員會「隻眼開，隻眼閉」不少牌的錯誤訊息。有網民近日於網上發文表示，於深水埗街頭發現有私家車車頭貼上「新春期間，請勿抄牌」揮春，希望警員手下留情，拍照者笑說「少年，你太年輕啦」，並指現實是應多加抄牌，「新春期間，請密抄牌」。不少網民亦直指車主「做多咗」，「本來唔抄！見到呢張嘢即抄」、「見到咁，抄完要入利市封先夠誠意」。



有網民在深水埗街頭發現有私家車車頭貼上「新春期間，請勿抄牌」揮春，希望警員手下留情。（fb群組「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」圖片）

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發現「勿抄牌揮春」的網民於fb群組「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」貼出照片，只見車主十分有誠意地於紅紙寫上「新春期間，請勿抄牌」，並將揮春貼在車頭，估計車主違例泊車，未有於咪錶繳付泊車費，故希望警員能放他一馬，而車頭未有夾着「牛肉乾（告票）」。

不過，不少網民認為車主「做多咗」，「本來想放生你，咁串教佢做嘢，罰抄多幾張幫你開年」、「1紅頂3白，起碼抄返3張啦」、「張告票放入利市封俾你」、「起碼夾封100蚊利市，冇啲誠意」、「放心，無抄，拖走咗only」、「新春期間，請勿違泊」。

有網民則留意到私家車所泊地方正下雨，整架車都滿佈雨水，擔心車主得不償失，「落雨之後張揮春會溶咗」、「落雨擺張紅紙出嚟，搣唔甩就好笑」。

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