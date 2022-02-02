年初二凌晨搭的士多收$4　乘客開PO呻反被嘲「肉酸」：新年咁計較

新年搭的士要付多幾蚊是慣例？有女網民在社交平台發文，指今日（2日）凌晨跟丈夫喝酒後乘坐的士回家，到達時咪錶顯示為81元，她遞上1張100元紙幣，見司機只找回10元，因而查問原因，對方才再找多5元，她氣憤表示「佢（司機）明呃我囉！大年初一都唔係咁」。惟不少網民批評新年期間付多幾元當貼士是正常事，「畀封利市仔都開心好多」，但亦有人指司機同樣有問題。



該女網民在facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」發帖，指年初二凌晨4時許，跟丈夫由乘坐的士到土瓜灣，途中因有醉意而睡着，到達目的地時咪錶顯示為81元。樓主向司機付1張100元紙幣，卻只找來10元，因而查問車資為何是90元，司機見狀就多找回1個5元硬幣給她。

惟樓主下車後再想，「點解佢會找$15畀我？佢係明呃我囉」，又認為即使新年期間都不應該多收，「雖然係幾蚊，但唔係咁樣呃囉」。

帖文隨即引網上熱議，有網民批評「新年流流咁計較，搞到自己唔開心，值得咩？」，又指很多人新年期間搭的士都會派利市或尾數當貼士，「肉酸！初二凌晨唔畀貼士都算，仲要為幾蚊開post」。但有網民就認為樓主並非主動付多幾元，照道理司機都應該找續，「唔係嗰幾蚊問題，係個司機唔應該咁做」、「的士佬趁火打劫」。

同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

