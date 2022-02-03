慎入！美國男日日食生肉稱更健康：直至感染細菌死亡　實測片瘋傳

【切勿模仿】眾所周知肉類含有多種細菌，因此不宜生吃，一般肉類人只宜煮熟後進食，但美國加州有1名男子反其道而行，他早前忽發奇想要挑戰每天吃生肉，他認為吃生肉比吃加工食品更健康，並反問「為何人類是地球上唯一必須吃煮熟食物的生物？」。男子每天都在社交平台Instagram上載一段吃生肉過程的影片，以證「無花無假」地吃下雞肉、羊肉、羊睾丸等生肉，影片震驚一眾網民，亦擔心他會患病，不少人更勸喻「千萬別學他」。



美國有名男子挑戰每天吃生肉，他在Instagram上載影片記錄吃各種不同生肉的過程。（「rawmeatexperiment」ig影片截圖）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名男子為進行挑戰，特別於Instagram開設「Raw Meat Experiment（生肉實驗）」專頁紀錄每天吃生肉過程，他於個人簡介提及會實測每天吃生肉，直至感染細菌死亡，「看看我能活5天還是500年」，又眾籌實驗資金，其專頁已吸引逾9.1萬人追蹤。

男子於去年11月23日上載第1條影片，只見他面不改容，在鏡頭前大啃生肉，隨後每天都準時上載一段影片，包括吃生雞肉、羊肉、魚肉，他於帖文寫到「吃魚就像吃糖果，老實說我寧願吃生魚也不願吃糖果」。

他更特別嗜好吃生內臟，多段影片記錄吃牛腦、牛肝、牛心、羊睾丸，同時會喝一杯生牛奶或多隻生雞蛋飲料。截至本月3日，他已挑戰了83天，暫時未有報告身體是否出現毛病。

該男子聲稱過去10年一直是素食主義者，但身體反而出現問題，1年前他發現吃肉其實更健康，並訓練腸胃消化生肉，指出「一生都吃加工食品感覺很糟糕」。目前他能在短短5分鐘內吃掉1磅生肉，不過他承認煮熟的肉味道更好。對於有網民擔心他飲食過於局限，他表示偶爾會吃馬鈴薯、米飯及煮熟的雞肉。

不過，香港衛生署衛生防護中心指出，受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶可能含有李斯特菌。感染李斯特菌會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如惡心、嘔吐及腹瀉等，部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。

防護中心提醒，處理食物時應遵從食物安全5個要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防李斯特菌病。

（綜合報道）

同場加映：20種不宜生吃或熟食更有營養的食物