不要玩食物！台女欲以媽媽牌蘑菇煲湯　一切開卻笑爆嘴：超傻眼的

在台灣許多人為了求學或工作，都會離開家裡到外縣市居住，近日就有一名女大生發文，媽媽擔心她自己一人在外飲食會不均衡，特地郵寄了一箱蔬果，沒想到她打開裡面的蘑菇想要煮湯時，竟意外鬧出一場烏龍，令她哭笑不得。



網友在Dcard發文表示，自己離鄉背井到高雄念書，媽媽日前寄了一些蔬菜給她，某天她突然想要燉「蘑菇湯」來喝，便拿出其中一包蘑菇清洗，沒想到她備料時切開才發現媽媽寄來的竟是「蘑菇造型的流沙包」，讓她當場傻眼，忍不住將這件趣事PO上網分享。

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網友看完後也紛紛笑翻表示，「藍瘦蘑菇」、「菇：想不到吧」、「太逼真了吧，我還以為黃黃的是真蘑菇病變，好白癡」、「笑使哈哈哈哈哈哈哈我要瘋掉」、「怎麼那麼可愛還清洗」、「我也有吃過這個！做得超容易讓人誤會，咬一口才肯相信是流沙包」。

不過底下有人也傻眼直呼「清洗的時候沒發現？」、「清洗的時候觸感不會覺得不對嗎」、「最好洗過不會爛掉」，對此原PO也補充表示，自己是洗完後才發現怪怪的，「因為它不止滴水還會吸水」，讓眾人不禁感嘆原PO真的神經很大條。

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