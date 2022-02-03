人夫招呼朋友打招驚見「姜濤麻雀」：唔可以大力打　網民齊錯重點

大年初一、初二、初三，每逢到親友家拜年，打麻雀已經是必備環節，最近有人夫在網上發文，指新年流流拿出1副麻雀招呼朋友，詎料打開卻驚見原來是背面寫滿「姜」字的「姜濤麻雀」，讓他震驚之餘又尷尬，直言「咩嘢面子都冇啦，一陣點面對班兄弟」，惟一眾網民卻集體錯重點，紛紛追問：「好想要，喺邊度買？」



1名人夫在網上發文，指最近新年拿出1副麻雀打算與好朋友打牌，未料一打開卻是「姜濤麻雀」，讓他當下非常尷尬。（fb群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」）

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該名人夫在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」分享趣事，表示最近邀請了好朋友到家中聚會，他拿出新麻雀打算與好兄弟打牌消磨時間，「你話死唔死啊……一打開變左咁！」，原來麻雀的背面均有「姜」字，相信是「姜糖」妻子的最新戰利品。

人夫慨嘆指，「又唔可以咁大力打，叫碰又要就住！一陣打痛阿姜仔～實俾人開年啦」，坦言打牌也打得不暢快。

在一眾好兄弟面前，人夫一打開卻驚見「姜濤麻雀」，讓他大嚇一跳。（fb群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」）

帖文引來近萬網民讚好，不少人笑言「你sure屋企得1副而唔係有12副牌？」、「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」、「都未印佢個樣上去，嘈咩？」、「由賭徒變姜徒」。不過，帖文吸引大批「姜糖」亂入，紛紛急問「請問喺邊度買」、「好正呀！請問邊到可以買到」、「好靚呀，求買link，滿足吓我想碰姜嘅慾望」。

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