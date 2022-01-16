買MIRROR利市封+成屋貼滿鏡仔揮春　前夫呻老婆追星追到走火入魔

ViuTV人氣男團MIRROR於香港大受歡迎，不少人妻成為「鏡粉」兼且「改嫁」，令一眾老公十分頭痕。有「前夫」於討論區發文表示，老婆最近愛上MIRROR，原以為她只是聽歌和看電視節目，怎料老婆「開始愈來愈癲」。近日兩人老婆準備過農曆新年時不單買了MIRROR利市封，更在家中貼滿MIRROR揮春，讓他直呼「我老婆已經走火入魔」。



ViuTV人氣男團MIRROR吸引不少人妻成為「鏡粉」。（陳順禎攝）

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該名「前夫」於香港討論區直指「我老婆已經走火入魔」，說她最近愛上MIRROR，「學人追星」，原以為她只是聽歌和看電視節目，怎料老婆「開始愈來愈癲」。

近日準備過年物品時，老婆稱她會去買利市封，他心想這是代表夫妻二人的東西，老婆會收斂些，殊不知老婆買了MIRROR利市封，他見到沒印上成員的樣貌及名字就「由得佢」，無奈說「唔買都買咗咁可以點？」。

不過還是俗語說得好，凡事「一不離二、二不離三」，他日前回家驚見「成屋都係鏡仔啲揮春」，他故作好奇地問在哪裏買來，老婆隨即「懶叻」地說「我係咪好叻呀？咁都買到啲靚靚揮春」，令他再大感無奈。

不少「鏡粉」於網上出售自行設計的MIRROR利市封及揮春▼▼▼

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他表示，往年老婆都會揀選卡通粉紅色揮春，以前覺得「好樣衰」，每年也問可否轉換其他款式。他崩潰地說，「我今年真係知錯，可唔可以畀返粉紅色Hello Kitty揮春我？我寧願成屋都係粉紅色，都唔想間屋有12個男人望住我」。

帖文引起熱議，有網民留言說「我同事公司張檯有個Edan壇，有幾層高疊上去，話咁樣可以做嘢有效率啲」、「大部分老公已經放棄」、「好消息，而家你可以照板煮碗，通屋都係阿Day、Candy同Ivy嘅相」、「樓主可以開始用COLLAR反擊啦！」。

（香港討論區）

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