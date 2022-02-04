消息稱增207宗確診　網民分享沙田新城市冷清「奇景」：車龍清零

本港第五波新冠肺炎疫情持續擴散，消息指截至昨晚（3日）11時，本港一共新增207宗確診個案，各區多棟大廈被納入強制檢測範圍。因沙田多個地方污水檢測呈陽性，政府前日（2日）將新城市廣場一帶納強檢公告，1月20日後曾到新城市都要強檢，大批沙田居民受到影響。有網民在facebook分享「奇景」，只見在爆疫陰霾下的新城市廣場人流冷清，平時排隊入停車場泊車的長長車龍消失，有留言笑言今次真正做到「車龍清零」。



有網民在facebook分享「奇景」，只見在爆疫陰霾下的新城市廣場人流冷清，平時排隊泊車的長長車龍消失。（FB「馬路的事討論區」圖片）

政府前日公布，於沙田區多個地方檢測到污水呈陽性結果，因而將沙田共15個地方被納內強制檢測公告，曾於1月20日後到過此類地方超過1小時的市民均須接受檢測，包括沙田新城市廣場、希爾頓中心、偉華中心、沙田中心等屋苑。

強檢消息一出，一向人流擠擁的新城市廣場變得疏落，大家似乎都避免前往，有網民facebook群組「馬路的事討論區」分享多張照片，顯示昨日（3日）年初三新城市廣場三期停車場外，並無車輛排隊泊車，甚至剩餘十多個空車位，跟平時公眾假期大排長龍的情況分別很大，甚至被網民稱為「奇景」，但同時大讚防疫意識高，「最緊要安全」。

有網民在facebook分享「奇景」，只見在爆疫陰霾下的新城市廣場人流冷清，平時排隊泊車的長長車龍消失。（FB「馬路的事討論區」圖片）

有路過的居民指出新城市廣場內很少人逛街購物，人流僅如平日一樣，完全不像公眾假期的情況，有網民亦指前日停車場還大排長龍，「差一日完全兩回事」、「前兩日仲喺一田迫緊行街個班人，你諗住而家閉關就無事？」。有留言就笑言因人流「去晒檢測」，到區內檢測站就會見到長長人龍，「車龍終於清零，仲唔係動態清零」、「周圍都話有污水樣本，路路暢通，爽」。

最新強制檢測名單＋期限（2月4日凌晨公布）：

+ 6

2月3日凌晨公布，多68個處所上榜▼▼▼