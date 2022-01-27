黃大仙疫情｜豪苑壽司郎無人排隊　奇景震驚網民：安全最緊要呀！

香港多區都有爆發疫情，其中黃大仙區亦都傳出多宗確診，地點包括著名壽司店壽司郎所在的私人屋苑「豪苑」。有網民在地區facebook群組上載照片，指壽司郎位於黃大仙豪苑的分店竟然不需排隊取籌即可直入用餐，笑言「夠膽就嚟啦」。有網民對於食壽司郎不需排隊感到興奮，但亦有人表示現時疫情嚴峻，應該避免堂食。



香港壽司郎13間分店之中，僅黃大仙分店不需排隊即可入座。（香港壽司郎手機程式截圖）

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該名網民在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載照片，當中可見壽司郎黃大仙店門前十分冷清。參考「香港壽司郎」程式的資料，壽司郎在香港各區的13間分店之中，在下午3時半左右僅有黃大仙店不需領取籌號，到達分店門口即可以安排入座，其餘分店則仍然在叫號。

壽司郎黃大仙店門前十分冷清。（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

帖文引來網民回應，有人直指壽司郎不用等位實在難得，甚至有人表示自己夠勇敢前往用餐或早前才曾經前往用餐，「我敢去，而家可能仲安全過其他未爆疫嘅地方」、「噚日先食完，正！太開心冇人排隊」、「其實無人排，快手食完走食得過」、「前日去，全場得我1個客人，似豪客包全場」。不過亦有留言強調，現時疫情嚴峻，不應因為節省排隊時間就外出吃飯，「疫情嚴重，安全第一」、「彩雲長波樓已20宗，真心咪出去食啦！」。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）

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