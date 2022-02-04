屬虎鍾意挑機好易得罪人？日本媒體揭「你不知道的虎年冷知識」

除了「虎虎生威」、「虎年行大運」之外，老虎和虎年更有許多不同層次的含意在。



就虎年來到的這個時期，日本媒體也介紹了許多關於虎年的相關知識，讓人更瞭解虎年的種種。

【圖輯】點圖放大看「你不知道的虎年冷知識」👇👇👇

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

根據日本媒體「All About」報導，虎年在十二支裡頭相當於「寅」年，排行十二支第三位。寅的方角為東北東、對應到時間則是約凌晨三點到五點，月份為農曆一月。在陰陽中算「陽」，五行中對應「木」。

「寅」屬於會意字，上頭的「宀」部好比是屋頂，很像是一個人在家中兩手持箭，奮力往上舉的樣子。中國《漢書》認為，「寅」可以解釋成「草木開始成長的狀態」。由於十二支象徵著植物生命循環，因此「子」代表生命的種子的發芽、「丑」是稍微有點成長但稚嫩的時候，到了「寅」則已經是長出了根莖，開始出現草葉等等的狀態。

【相關圖輯】虎年生肖開工開市4大吉日 屬馬不宜初四開工 想化解相沖要咁做（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

而在虎年誕生的人，個性上有著強烈的挑戰精神，碰到任何事情都懷抱著自信和信念，行動力和社交能量都很強，適合擔當團隊的領導。不過太過爭強好勝，容易招致反感是個缺點。

生物學上來講，老虎和獅子都屬於貓科，不過獅子多棲息於草原一類的開闊地區，老虎則喜歡在森林等草木茂盛的地方。從寒帶到熱帶緯度都有老虎的足跡，野生的老虎壽命約為15年。老虎雖然白天也可能會活動，但平時以夜行性為主，是不折不扣的「夜貓子」。他們更喜歡單獨生活，擅長游泳，也曾經有過襲擊大象、犀牛等大型動物的紀錄。

【相關圖輯】2022虎年生肖運程排行出爐！第一名發大財 屬虎犯太歲非最倒霉？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 127

延伸閱讀：

包紅包沒現金！ 男友一舉動扭轉尷尬局面 網讚：太會了

穿毛衣總是一堆毛球？ 找對穿搭、洗衣原則煩惱不再

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】