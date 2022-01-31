踏入農曆新年，大家是不是對自己今年的運氣很在意呢？既然今年是虎年，就應該用老虎來測試新一年的運程。日本網站《ananweb》分享人氣心理測驗，只要從四隻老虎中選出你覺得看起來最強的老虎，就能分析你來年的運程！



《ananweb》截圖

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【問題】圖中的那一隻老虎看起來最强？

【A】正在走路的老虎

【B】站起來的老虎

【C】睡着的老虎

【D】向後看的老虎

👇👇👇即睇各個選項虎年運程👇👇👇

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【A】正在走路的老虎 --- 80%

你有强烈意願、力量開拓自己的人生。2022年將會是順風順水的一年，充滿奇跡和幸運。借助自身運氣，即使處於劣勢也可以將情況逆轉，將不可能化爲可能。不過，由春天至夏天會經常生病。每天努力進行健康管理，就可以化腐朽為神奇。

【B】站起來的老虎 --- 50%

你充滿挑戰精神，往往會對有興趣的事情採取積極行動。2022年繼續保持同樣行動力，將會助你踏入人生新一章。即使今年可能會發生很多令你覺得艱難吃力、意想不到的意外事件，讓你覺得自己被命運隨意擺佈、玩弄。將「自己想做什麽？以甚麽爲目標？」明確制定，就能事半功倍。

【C】睡着的老虎 --- 99%

你是一個喜歡照自己節奏行動的人。即使上半年步伐緩慢，下半年度好運將會席捲而來。現在的你像圖中的老虎一樣正在睡覺，但在初春時分會遇到令人振奮的事件，在夏天之後就會有突破。2022年你最需要的是行動力。有興趣就應該嘗試做，克服壓力負擔，讓你這一年如虎添翼。

【D】向後看的老虎 --- 30%

選擇這個答案的你，看起來陽光開朗，但實際上是很謹慎的類型。2022年過分謹慎的性格可能成爲一把雙刃劍。雖然不會有大麻煩或者不幸的事情發生，但是有錯失珍貴機會的可能性。不要想太多，樂觀輕鬆地接受的話，會帶來驚喜和幸運，進而提升你的好運度。

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新的一年有新的開始，很多人都想找到令2022年行好運的指引。日本節目《ダウンタウンDX》最近在新年特輯中就請來水晶玉子老師，以星座和血型的組合列出1至48位的總合排名，詳細列出各個組合的運程。大家一起來看看自己今年運勢如何吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈