外賣單備註長達78字　人妻寫「彥彥老公」超肉麻　外賣員：快吐了

外賣平台備註欄是方便顧客向店家傳達特別要求，例如不要某種配菜之類，但台灣有人妻卻將此當成向老公傳話的訊息欄。有台灣外賣員於網上發文表示，日前接了一單外賣，發現有人妻幫老公叫外賣時，於單據備註欄寫下78個字，內容還十分私密和肉麻，親暱地稱呼「彥彥老公」，讓他直呼「快吐了」。有網民笑言：「把外送當飛鴿傳書」。不過，有網民認為「雖然覺得很有趣，但外送員比較缺德」、「人家要講什麼不關你各位的事吧，擅自把人家打的內容po上來嘲笑也是很棒欸」。



有台灣外賣員於網上發文表示，日前接了一單外賣，發現有人妻於單據備註欄寫下78個字，內容還十分私密和肉麻，親暱地稱呼「彥彥老公」，讓他直呼「快吐了！」。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該名外賣員於fb群組「爆廢公社二館」發文表示，日前接到一份「無骨雞腿排」外賣單，但下單者竟然在備註欄寫下長長一段夫妻間的嘮叨話，內容還十分肉麻，相信是給丈夫的訊息，他不滿地說「點個外送毛一堆備註寫那麼多幹嘛！快吐了！是什麼火鍋那麼厲害，兩天沒吃就會暴躁？」。

從外賣員上載的照片可看到，下單的人妻請店家出單時要將單據貼在袋子上，讓她的「彥彥老公」能看到單據上的訊息，她叮囑老公晚上11時前要將孩子的體溫表傳給學校，還說知道老公很忙、很累，所以幫助叫了外賣，讓老公墊墊胃，最後寫道「晚上我要吃火鍋，第2天沒有吃了，快暴躁了」。

外賣員不滿地說「點個外送毛一堆備註寫那麼多幹嘛！快吐了！」。（《白日夢外送王》劇照）

帖文引起熱議，不少網民表示不解為何要將備註欄當通訊工具用，「真的很無言，自己不會傳賴（LINE）嘛」、「所以老公是封鎖她嗎？不會自己傳比較快」、「妳當店家是電台留言？」。

有網民猜測備註最後一句是性暗示，「晚上要吃火鍋，這一定是什麼暗號」、「彥彥老公，趕快你老婆慾火難耐了！晚上記得滅火」、「現在炒飯不流行，改火鍋了嗎」、「全台都知道了，彥彥的老婆晚上需要餵飽啦」。

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