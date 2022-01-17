網紅做外賣妹貫徹「超性感扮相」嚇窒買家　網民起底揭美女真面目

近年外賣平台興起，市民只要動動手指，就有美食送上門。對此，近日就有一名台灣女網友點了外賣，沒想到竟遇到正妹Coser外賣員，讓她驚呼「現在外賣員都這麼浮誇的嗎？」引發網友熱烈討論。



該名網友在《Dcard》發文表示，真的受寵若驚，本來只是隨便買外賣，「外賣員跟我說到了，結果一下去根本沒看到人，關門時突然看到一個怪怪的人走過來，驚嚇之餘趕快錄影，結果真的是外賣員，好像是有活動...現在外賣員都這麼浮誇的嗎？」

從原PO貼出的影片中，只見該名女子Cosplay打扮穿著紅色戰服，姣好面貌及火辣身材一覽無遺，讓原PO驚訝直問「這是我的外賣嗎？」

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貼文一出，網友紛紛回應，「好羨慕，我也好想要遇到」、「能遇到cos外賣員也太爽」、「是驚嚇也是驚喜」、「所以我說那個ig呢？」、「好漂亮喔，我怎麼都遇到大叔」、「上次遇到一個外賣員cos炎柱，那時還是大熱天，真的很佩服他」。

此外，還有網友神出Coser的真實身分，「這看起來好像是玄子」、「是玄子！她是很厲害的Coser」、「好羨慕！是玄子」。

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