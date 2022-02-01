超浪費！瘋傳麥當勞餐點全當垃圾丟影片　外賣員揭集體拒接單原因

今年春節正逢下雨天，濕冷的天氣讓人想點外送，許多餐廳也被訂單塞滿，但日前一名外送員發現，台南某間麥當勞「疑似沒外送員來接單」，導致餐點放太久，只好通通銷毀，一次丟了好幾大袋的食物，令不少人質疑「為何要這麼浪費？」。對此，外送員出面解釋「不接單」的理由。
一名外送員在臉書社團「FoodPanda熊貓台南」PO出影片，指出「看看下雨天多誇張，錢少沒人要送，然後餐點只能這樣銷毀!?」，只見影片有一名麥當勞店員蹲在外送取餐架前，把大約5-6包的餐點全裝進垃圾袋，旁邊還有一整桶的飲料也準備丟掉（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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影片曝光後，不少網友直呼「太誇張了吧」、「好浪費」，還有人質疑「請街友吃不好嗎」、「好浪費喔， 希望麥當勞可以考慮提供給街友」。但馬上有網友解釋「超過保存期限的餐點，本來就該丟棄」、「麥當勞沒辦法把這種原本該丟掉的食物拿去給街友，這樣形象會更差」。
事後，不少外送員出面解答「下雨天不送麥當勞的原因」，透露「不是不喜歡送，而是都要等很久，而且不能疊單夾單，只能棄單了」、「麥當勞又不能疊單，然後有時候又要等，送遠的地方錢又少」、「都先出現場餐 ，最近麥當勞都卡餐15-30分，下雨天麥當勞也不能夾單」、「今天去看架子一堆餐點，沒外送員要送」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】