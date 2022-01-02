除夕夜叫pizza「等到出年」都未有得食？外賣員崩潰貼圖揭真相

跨年夜除了參與跨年晚會以外，不少民眾會選擇在家一邊吃外送美食，一邊看電視轉播。
不過餐廳跟外送員在這種節日，可說是「忙翻了」，一位外送員PO出速食店的待送餐點，數量多到整個五層架子都被堆滿，讓外送員直呼「預估於2022送達」。
外賣員一睇即跪低 仲有更網友分享除夕叫外賣經歷（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出一張待送餐點照，喊出「我不行了，預估於2022送達」，只見四層與五層的兩個架子上，都堆滿了外送的餐點，超多的餐點難怪讓外送員直呼「不行了」。
貼文曝光後，有網友笑稱「到手時，餐點都涼了！」、「這量看了就腳酸」、「真的要明年才收的到了」、「跨年跟除夕夜最可怕」、「明天早餐有著落了」、「去年的薄餅送達已經過期一年了」。還有客人分享「聽到門市人員說，外送要等一個半小時，自取只要半小時」、「我今天去取貨，另一個進來要點餐，店員說等3小時可以嗎？層架上都是滿滿的pizza」、「等到懷疑人生」、「2022了，請問都已送達了嗎」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】