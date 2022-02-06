新年抽獎中大獎「Dyson電風扇」　興奮拆開見真身崩潰　全場爆笑

新春晚會最令人期待當然是抽獎環節，不過台灣有網民就分享日前公司「尾牙」（年終晚會）的趣事，其中1名男同事幸運地抽中大獎，禮物外型似足「Dyson電風扇」，令他非常興奮，但一拆開包裝即傻眼，其他員工看到都當場爆笑。



台灣有網民就分享日前公司「尾牙」的趣事，其中1名男同事幸運地抽中大獎，禮物外型似足「Dyson電風扇」，令他非常興奮，但一拆開包裝即傻眼。（FB「Costco好市多 商品經驗老實說」圖片）

台灣女網民在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指日前公司尾牙結束後，就到了交換禮物活動，主題是「好市多可以買到的東西」。當時有位男同事抽中主管準備的禮物，看禮物包裝還以為是Dyson電風扇，結果打開一看竟然是1罐奶粉及1串獨立包裝的kit-kat朱古力，當下全場爆笑。樓主也忍不住驚喜表示「這外觀真的做得太像了吧！到底哪來的idea（概念）啦！超佩服！」。

照片一出即引熱議，至今逾3.4萬人讚好，近千則留言，不少人都大讚「超有創意」，笑言「了解到包裝的重要性」、「我學到一招了」，又指「想看男同事當下表情」。樓主事後補充指，主管從抽獎階段已開始在鋪陳，問大家「二手Dyson算嗎」，原來就是為了這一刻。睇多啲：最鹹禮物！台男聖誕交換禮物收25公斤鹽 網民：把送的人醃起來

台男交換禮物收到25公斤裝的鹽，且額外附送多1包小鹽。（fb群組「爆怨公社」圖片）

網民建議下年「回禮」：



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許多公司都會搞年終晚會以慰營員工辛勞，同時讓同事增進感情，有越南網民上傳1段影片，稱是當地公司年終晚宴上的遊戲片段，尺道之大引起網民熱議，被當地傳媒形容是「摘提子18+」。

