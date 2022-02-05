朋友兒子拜年擅將遊戲卡放入袋　港爸阻止竟被叫收聲　終損失慘重

新年期間有小朋友來家拜年，一定要做好準備，將珍藏收起來，已經發生過太多悲劇了！有港爸就發文指，日前有朋友帶小孩到其家拜年，一入屋就直衝玩具架尋找「獵物」，其間發現了樓主兒子的幪面超人遊戲卡簿，對方就不停拿出閃卡直呼「好想要」並放進袋中，即使樓主上前制止都被要求「收聲」，送客後更發現簿內共9張遊戲卡不翼而飛，令他大感無奈，直言對於小朋友的貪婪「真係大開眼界」。



該港爸投稿至facebook專頁，指太太的閨密日前帶了兒子到訪其家拜年，該小朋友一入屋已直衝玩具架，不停找玩具玩，甚至拿起物品跟樓主的兒子「對戰整痛佢」。（《暖男爸爸》劇照）

該港爸投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指太太的閨密日前帶了兒子到訪其家拜年，該小朋友一入屋已直衝玩具架，不停找玩具玩，甚至拿起物品跟樓主的兒子「對戰整痛佢」。其後該名百厭小孩找到其子1本珍藏幪面超人遊戲卡的簿子，一邊掀開一邊說「絕版」、「值錢」等字眼，並提出以2張普通閃卡，加1張普通卡交換，惟「下次俾我仔都唔知幾時」。

不過人總是貪得無厭，小朋友其後繼續不斷拿出遊戲卡稱「好想要」，直接放入自己袋內，眼見已拿了5至6張，港爸終於忍不住阻止「好啦，拎夠啦」。惟小朋友不停手，更指出他三度大叫「收聲」，此時其母親才開口打算緩和氣氛，「佢唔會拎你仔啲嘢」，並着自己的孩子禮貌一點，「但佢個仔完全當佢無到，只係收咗聲而已」。

直至送客後，港爸檢查閃卡簿，發現有9張遊戲卡不翼而飛，令他大感無奈，感嘆稱「我見到嘅係小朋友嗰種貪婪，小朋友媽媽嗰種縱容，加埋簡直係世界級，走時仲俾我一種係我唔啱嘅感覺，我真係大開眼界」。

帖文隨即引起網上熱議，有網民批評無論小孩或媽媽都有問題，「所謂姊妹嘅仔係搵自己個仔笨」、「細路真係好離譜，勁冇禮貌」；有人認為如果明知小朋友次次來到都有「大搞作」，樓主應好好收藏重要物品，「同埋都可以教個仔唔好亂畀嘢人」；亦有網民建議樓主向對方媽媽索償，「拎走咗或整爛咗咁咪照價賠囉」。

同場加映：看似喜氣洋洋的農曆新年，也可能是不少巴絲打惡夢，事關親戚到訪拜年總會好奇參觀家居，每年總有不幸者一回家便發現心愛的模型、玩具、漫畫收藏品等遇難，只能網上貼出遺照悼念鬧爆。

