情侶租小木屋浪漫度假　第二朝瞓醒驚見「不速之客」浸浴缸歎世界

動物們也是懂得享受的！美國有對情侶日前趁著假日，到位於田納西州（Tennessee）與北卡羅來納州（North Carolina）交界的大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園度假。不過2人一覺醒來時，竟發現小屋外面竟然多了「3位稀客」正霸佔浴缸，讓他們先是嚇了一跳，隨後又直呼：「好可愛！」



據《太陽報》報道，住在田納西州的伊莉莎白（Elizabeth Strickland）與男友崔維斯（Travis ）最近來到大霧山國家公園共度浪漫假期。

不過就在3日早上11點，當伊莉莎白一起床，就瞥見木屋門廊前似乎有甚麼東西經過，於是她急忙與男友跑到臥室的窗邊查看，沒想到竟然看見3隻小黑熊正在外頭的熱水浴缸周遭走來走去，嚇了他們一大跳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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伊莉莎白馬上將眼前景象拍了下來，她透露：「那是我14個小時前用過的浴缸，其中一隻小黑熊就這樣一頭跳進裡面，接著就像人類一樣浸泡在浴缸內，不知道是不是水溫很剛好，牠還放鬆的閉上了雙眼呢！真的是好可愛，所以我決定讓牠們好好享受一下，不要打擾牠們的好心情。等牠們泡夠了起身離開，我們再把浴缸清理乾淨、收拾好。當然，小熊們都很乖巧，所以整個泡澡時間都沒有任何意外發生。」

田納西州野生動物資源局（Tennessee Wildlife Resources Agency）對此表示，在大煙山國家公園內，總共大約有1500頭的熊在活動，牠們是國家的寶藏之一，也是相當有魅力、討人喜歡的大型動物，因此不論是獵人、保育人員還是野生動物觀察家，都有一套愛護牠們的方式，「不過畢竟熊還是屬於危險、無法預測行為的野生動物，因此遊客在遇到牠們時，也還是必須保時謹慎與警戒才行。另外，在大煙山國家公園內，與熊保持的距離不到150英尺（約45公尺），或任意擾亂牠們都是非法的」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】