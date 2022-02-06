車Cam直擊│男童突衝出馬路　私家車急剎　網民鬧爆同行成人零反應

過馬路要小心，一時貪方便隨時抱憾終生！有司機上載「車cam」短片，顯示晚上駛至港島深水灣1個彎位時，遇上1名男童突然衝出馬路，幸好他早已收慢車速能及時剎車，未有釀成意外。驚險過程引來網民討論，不少人批評同行家長對小朋友幾乎被撞倒竟然沒有任何反應，對自己及駕駛者也非常危險。



有司機上載「車cam」片段，指晚上駛至港島深水灣1個彎位時，遇上1名男童突然衝出馬路，幸好能及時剎車，未有釀成意外。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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該名私家車司機於facebook群組「馬路的事討論區」發文，指早前晚上駛經深水灣香島道近深水灣沙灘1個停車處時，1名男童突然從暗彎衝出馬路，似乎想跑往泊於停車處的1輛私家車與家人會合。由於事發時屬晚上，路上只靠街燈及汽車車頭燈照明，而男童亦於彎位的彎心衝出，司機即時急剎才及時阻止意外發生。

司機無奈表示，「估唔到細路年紀輕輕已經識得幫人驗車（剎車系統）」，直言幸好早已收慢車速，「如果當時我快，可能已經打保齡」，質疑男童家人未有好好看管，甚至對男童的危險行為毫無反應，「我都覺得奇怪，佢真係一啲反應都冇，就咁企喺到」。

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驚險的事發片段引來網民討論，不少人認為男童家長需負最大責任，直指帶同孩童外出時必須照顧及教導道路安全守則，「有啲人真係以為自己喺行人路就安全，所以就會唔拖住啲小朋友」、「生仔要考牌，唔想講，口都臭」。不過也有人認為涉事地點道路設計有缺憾，對道路使用者構成危險，「呢啲彎位係好難睇到有冇人，所以寧願收慢都唔好快」。

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