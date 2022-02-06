頂級西冷牛扒變滷味！阿媽雪櫃見到連豬頭肉擺入煲　網民求食評

牛展、雞心、雞腎等都是常見的滷味食材，惟最近有連登網民就分享照片，稱早前買了塊頂級西冷牛扒，打算過年期間大飽口福，未料母親卻隨手將牛扒與其他「豬頭肉」一起烹調，自製滷味。帖文引來大批網民爆笑，又紛紛要求樓主寫食評。



樓主稱日前買頂級西冷牛扒，本身想過年時大飽口福，不料被母親拿去當作滷味食材。（連登討論區圖片）

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網民「是wag」在連登討論區以「買咗塊靚西冷過年 點知被啊媽滷咗」為題發文，表示母親因買不到牛展，剛好看見雪櫃內「有塊嘢」，不知是西冷牛扒，便隨手放入「豬頭肉」的肉堆中，一起烹調成滷味。據樓主上傳的照片所見，該塊西冷牛扒已經被徹底煮熟，猶如「牛扒肉乾」般堅硬。

帖文立即引起網民熱議，不少人要求樓主盡快出食評，「好食定唔好食啊？」、「真係未食過滷牛扒，應該唔錯」、「諗起魚生煲湯」、「好似喺動物個胃搵返出嚟嘅殘渣」；亦有人表示身同感受，憶述過去的相似經歷，「我真係明，我嗰日返到屋企，望住朋友畀我塊dry aged Prime西冷，見到我外母幫佢浸緊豉油浴，然後夜晚煎到全熟拎出嚟，唔係錢嘅問題…係覺得對唔住隻牛」。

不過，有眼尖的網民後來發現樓主分享的照片，其實出於內地小紅書某用戶，並文中哭訴「我的西冷原切被媽媽滷了」，悲劇引來內地網民的關注與同情。

（連登討論區）

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