港媽確診Omicron送臨時醫院　同住丈夫子女冇染疫｜附走佬包建議

截至今日（8日）中午，消息指本港單日錄得至少625宗確診，另外有超過400宗初步確診。有港媽在討論區上發帖「你問我答」，與網民分享Omicron中招之後的康復過程。她提到自己被送到北大嶼山臨時醫院接受治療，CT值仍未達標因此未能出院，丈夫及2名子女幸好沒有中招，即將完成隔離回家。她又指自己在去年12月完成2針科興疫苗，除了首日病發有高燒之外，翌日已經退燒及病徵輕微，更分享確診後的入院「走佬包」。



港媽表示，現正入住北大嶼山臨時醫院。（親子王國討論區圖片）

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港媽在親子王國討論區上以「確診後你問我答」為題發文，指自己居住的大廈需要強制檢測，所以得知自己確診。她指自己的第1次強檢結果呈陰性，第2次則呈陽性，「（1月）23日驗、24日收到訊息、25日入院」，24日發高燒至39度，但第二日入院的時候已經退燒，入院後身體並無大礙，只是喉嚨有痰，因而獲處方化痰素，不過因為情況不嚴重所以沒有服用。她提到自己於12月完成接種2針科興疫苗，雖然只隔約個半月，但仍確診Omicron。

她直言不知自己感染源頭是什麼，屬源頭不明個案，檢測後未知道結果是陽性之前還曾與女兒同床而睡，得知自己中招後十分擔心，「長期戴口罩，自己喺房，老公同女都要瞓廳」。幸好同住的丈夫及2名分別2歲及6歲的子女都沒有患病，「全家得我1個中」，其中丈夫亦有接種2劑疫苗，2名子女則未有接種疫苗，3名家人被送到鯉魚門渡假村隔離，將於今晚（8日）回家。

港媽表示，住院期間醫生每日都會用Whatsapp視象對話與她見面，「唔會見到佢真身」，每日在房內使用機器「嘟」手帶後自行量血壓、血氧及體溫，醫護人員就會收到相關資訊。如果有任何不適可以向醫生提出，然後就會獲處方針對該病徵的藥物，「流鼻水開鼻水藥，咳就開咳水之類」。她又指自己曾經照肺，醫生表示「無花，正常」，現時1房6人，「同一種（病毒）先會住埋一齊」。

她指醫院內的電掣可以隨便使用。（親子王國討論區圖片）

她指住院期間除了清潔工及護士入房收口水樽外，不會有人入房，所以可以隨便使用電掣，廁所6人共用，病友們病徵類似，「入得嚟都已經冇發燒，曾經高燒39度」。清潔工每日都會入房2次清垃圾、清潔洗手間及拖地，不過清潔工入房時她們都會拉上簾，拖地不會拖到床位附近，所以「而家周圍都見到有頭髮」。另外由於不會有人入房，所以飯餐是放到箱內，再由病人取用，她指自己已經分娩2次，對醫院餐印象極差，今次卻覺得有驚喜，「呢度啲膳食簡直顛覆咗我對醫院餐嘅認知」，直言味道比想像中好，感到滿意。

港媽又指自己現時已經做過5次CT值測試，分別為20、23、25、25及30，今日（8日）將會有第6次的報告；根據現時要求，她只需要CT值有3次33以上或有2次陰性報告便可以出院。由於醫院可以轉交家人或朋友送來的物資，所以現時有不少零食補給。她最後分享確診入院走佬包，讓網民一旦中招都可以更好地準備入院：

枕頭

充電插頭

紙底褲（醫院有提供，但薄如廁紙）

乾糧

護髮素

梳

Skin Care／潤膚露

廁紙／包裝紙巾／面紙

耳塞

耳機

平板電腦

風筒（如果你留長髮）

拖鞋

貼身內衣（如怕冷）

指甲鉗

面膜

頭箍

潤唇膏



（親子王國討論區）

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