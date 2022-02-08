疫苗通行證擴至商場、街市　網民盤點連接商場屋苑：唔使返屋企了

【疫苗通行證／商場／髮型屋／交通工具】本港疫情大爆發，政府今日（2月8日）公布收緊防疫措施及「疫苗通行證」詳情，包括限聚令收緊至2人、髮型屋及宗教場所須關閉直至「疫苗通行證」推出後再重開，以及「疫苗通行證」覆蓋商場、髮型屋、百貨公司、街市市集。

消息一出即引起網民熱論，追問沒接種疫苗的人進入商場有什麼罰則，「捉到無打針，係咪停商場14日」，亦有網民盤點出入口連接商場的屋苑、屋邨大廈及辦公室名單，質疑沒打針是否不能回家及上班。



消息指，「疫苗通行證」將覆蓋商場、髮型屋等。（資料圖片）

政府公布，社交距離措施收緊到最嚴厲，公眾地方限聚令人數由4人收緊至2人；B、C類食肆將「加辣」至限定兩人一枱；髮型屋納入須關閉的表列處所，直至「疫苗通行證」推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗。至於本月24日實施的「疫苗通行證」，將擴大覆蓋商場、百貨公司、街市市集、超市。

「疫苗通行證」進一步擴大至商場、髮型屋等引起網民關注。有網民認同應收緊措施，更認為應再收緊至1人限聚令，以及疫苗通行證應涵蓋交通工具，「做啲唔做啲？交通工具都搞埋仲好！」

不過更多網民質疑「疫苗通行證」擴至商場的可行性，「罰咩先？」、「捉到無打針，係咪停商場14日？」、「咁我屋苑出入要經商場，點算？」、「經過得唔得？」、「咁多個地鐵站都係商場出口，咁即係叫人唔好搭地鐵啦」。

「疫苗通行證」預計本月24日實施。（資料圖片）

亦有網民盤點出入口連接商場的屋苑、屋邨大廈及上班地點，追問沒接種疫苗是否不能回家、上班，「太和地鐵站兩個出口都要經商場，咁係咪代表未打針唔使用太和地鐵站？」、「用商場出入口出入的屋苑……德福？日出康城？荃灣全城匯？」、「各大外資公司唔使返工了，PP/IFC/ICC全部都係經商場」。