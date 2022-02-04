林鄭記者會疑講錯「X」字　網民聽落似粗口：汪明荃個「虎」字？

【防疫措施／疫苗接種／Omicron】本港新冠肺炎疫情升溫，源頭不明個案案連日創新高，而特首林鄭月娥今日（2月4日）下午於記者會宣布進一步防疫措施，其間卻疑似讀錯字，「除了供應…啊唔係…X」，引來網民勁猜林鄭月娥說的「X」是什麼字，有網民質疑是粗口字，更有網民笑言想起「阿姐」汪明荃日前寫的「虎」字，因該字也被網民誤認是粗口字。



特首林鄭月娥今午見記者宣布多項防疫措施，包括會推行快速全民自我檢測，但不能取代核酸檢測；下星期二向行政會議提交修例交件，推動疫苗通行證措施，擴大表列處所範圍，而初期推行會要求進入這些處所的市民或顧客至少打一針， 過一段時間會要求打第二針，再之後再需要打第三針。

特首林鄭月娥今日（2月4日）下午於記者會宣布進一步防疫措施，其間卻疑似講粗口。（余俊亮攝）

不過記者會中最令網民關注的，反而是林鄭月娥說的一個字。事緣林鄭月娥公布新措施時，因講錯內容而糾正，其間突然發出「X」字音，「除了供應…啊唔係…X」，就是這個「X」音，引來網民猜猜究竟林鄭月娥想說的是什麼字。

有網民估計林鄭並非在講粗口，「冇可能公開講粗口」、「似妖，應該唔係X喎」。不過亦有網民認為林鄭月娥當時的確是在講粗口，「終於忍唔到」、「真性情」、「有乜咁出奇，未見過大場面咁」、「一時之間收唔返」、「呢句又真係香港人常用」、「本土文化人」、「第一次瘋狂loop 佢講嘅嘢，好治癒」。

也有網民聯想到汪明荃日前於無綫（TVB）賀年節目《虎躍騰飛迎新歲》中即席揮毫，寫了一個草書「虎」字，但卻被人聯想是粗口字，笑言林鄭月娥所說的是虎字，「係個虎字」。