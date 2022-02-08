周四起禁2戶以上跨家庭聚會　1類人豁免　網民：三代同堂點算？

【跨家庭聚會／新冠肺炎／限聚令】特首林鄭月娥公布星期四（2月10日）起收緊防疫措施，包括限制私人處所跨家庭聚會，規定任何私人處所不可以有2個以上跨家庭聚會，但照顧者可獲豁免。有關安排惹來網民熱議，追問「家庭」定義，憂心地追問：「三代同堂點算？」亦有網民笑言是平日言行考驗，「邊個平時得罪鄰居要小心」、「有無舉報熱線？」



特首林鄭月娥公布星期四（2月10日）起收緊防疫措施，包括禁止私人處所跨家庭聚會。示意圖。（資料圖片）

特首林鄭月娥宣布將於本周四起收緊社交距離措施，包括4人限聚令收緊至2人，並規定任何私人處所不可以有2個以上跨家庭聚會。食物及衛生局常任秘書長陳松青解釋，2個以上跨家庭聚會意思是不可以多於2戶人身處同一處所，但照顧者可獲豁免，不會計算入住戶限制內。他又說，2戶人無人數限制，但必須是來自相同住戶的人。

至於會否敲門檢查，陳松青說當局不會主動執法，但日後追蹤個案時，若發現有人違反多戶聚集限制而導致感染或群組爆發，將採取執法行動。

特首林鄭月娥公布星期四（2月10日）起收緊防疫措施。（廖雁雄攝）

消息一出即引起網上熱論，但不少網民都對當局解釋及「家庭」定義感到疑惑，「三代同堂點算？」、「三兄弟結咗婚搬晒出去咁當三家定一家？」、「咁我去老人家屋企探佢照顧佢又唔可以呀？」、「公司開會算唔算？」、「怎樣執行呢？」

亦有網民笑言是平日言行考驗，「邊個平時得罪鄰居要小心，記得唔好喺屋企跨家庭聚會」、「有冇舉報熱線」。另有網民質疑，為何政府不宣布停工。