髮型屋周四起關閉　速剪店現排長龍奇景　網民熱議：係時候剃光頭

【疫苗通行證／髮型屋／理髮店／速剪】本港疫情大爆發，政府公布收緊防疫措施及「疫苗通行證」詳情，包括髮型屋星期四（2月10日）起須關閉直至「疫苗通行證」推出後重開（即2月24日），屆時顧客須接種疫苗後才能進入相關處所。

消息一出即引來網民熱論，更有網民拍下速剪店外大排長龍情況，笑言許多人「趕尾班車」、「香港人反應快」，更有人笑說「光頭」將成為最潮髮型，因為不用去髮型屋，自己剃頭已可以了。早已剃光頭的著名YouTuber「大J」亦在facebook發帖指「各位男士係時候剷光頭」，旋即引來數千個讚好。



將軍澳站內的速剪店旁晚有十多人排隊。（馬煒傑攝）

政府下午公布社交距離措施收緊到最嚴厲，公眾地方限聚令人數由4人收緊至2人；B、C類食肆將「加辣」至限定每枱上限2人；髮型屋納入須關閉的表列處所，直至「疫苗通行證」於2月24日推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗等。

關閉髮型屋消息一出即引來網民關注，有網民拍下多區速剪店大排長龍情況，「$50速剪，就快見唔到龍尾」，笑言「最後衝刺」、「尾班車」、「香港人反應快」，亦有網民辛苦了速剪師傅，「戥速剪師傅辛苦」。

位於尖東港鐵站內一間速剪店，下午5時起已有近十多人於門外排隊等候理髮。（網上圖片）

但亦有網民關注多人排隊反而造成人群聚集，不利控制疫情。另外由於正值農曆迎年，有網民質疑「又話新正頭唔可以剪髮？」



「疫苗通行證」稍後推出後，巿民需打針後才能光顧髮型屋，網民熱議如何能方便地處理髮型成為難題，有人笑稱最方便是剃光頭，只需電動理髮剪即能自行理髮，亦有人指「湯碗頭」也是另一選擇，「笠個剪落頭度，照剪就得」。

早已剃光頭的著名YouTuber「大J」亦在facebook發帖指「各位男士係時候剷光頭」，旋即引來數千個讚好。（資料圖片）

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