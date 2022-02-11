奶奶新年蒸黑糖饅頭　新抱驚揭餡料用錯呢樣嘢：老爺吃了整整一周

農曆新年就是與美食掛鉤的節日，不過「多吃壞肚皮」，用錯材料製作過年食品更是非常危險！河南1個家庭新年期間就發生烏龍事，婦人見兒子及媳婦回家過年，打算製作黑糖饅頭予家人享用，沒料竟將新抱的海藻面膜粉誤當黑糖使用，令丈夫整整吃了1星期面膜饅頭。新抱揭發事件時全家也非常崩潰，幸好老爺身體並無大礙，僅表示「肚子都有點脹」。



河南1個婦人見兒子及媳婦回家過年，打算製作黑糖饅頭予家人享用，沒料竟將新抱的海藻面膜粉誤當黑糖使用。（大象新聞圖片）

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用錯食材後果可大可小！內地傳媒報道，居於河南平頂山的馬姓女子與丈夫早前回到老爺奶奶家中過年，出發前特意帶同海藻面膜粉，打算放假時保養一番。不過回到奶奶家後，她卻發現面膜不翼而飛，以為被家人拿去使用，也就沒有計較或嘗試尋回。

直至有天她吃奶奶製作的黑糖饅頭時，發現內裏的黑糖餡竟然沒有溶化，還不斷吃到奇怪的顆粒，仔細查看才發現，饅頭內的餡料根本不是黑糖，而是她帶回去的海藻面膜粉！

馬女於是急急將事實告知家人，原來當她回家後，奶奶見到窗台放了1包深紅色的顆粒物體，誤以為是黑糖，便想到包在麵團內製作饅頭，而老爺更吃了足足1星期也沒發現，「主要是老人家節儉嘛，她可能覺得都是黑的，有點像那個黑糖便蒸包子用吧」。

馬女事後叫奶奶拿出「黑糖」的包裝袋查看，眾人發現擺了烏龍也非常崩潰，幸好老爺的身體也沒大礙，僅表示覺得「肚子都有點脹」，笑言是吃了海藻面膜的副作用。

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