從「生日尾數」看虎年財運　最強最弱前三名出爐　一個尾數斷財路

春節連假結束，不少人期許在新的一年財運可以更旺，賺進更多錢，台灣命理時事分析家詹惟中也替大家用「西元生日年尾數」解析2022年財運，盤點了最強及最差排行前三名。



詹惟中在節目《健康2.0》分析了虎年財運最強及最差的前三名，以1990年來說，生日的尾數即是0、1991年的話生日尾數就是1，以此類推。如果不是這些尾數的人，也可以接近最強尾數的人，吸取他們身上的財氣。

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詹惟中指出，虎年財運最強、財星高照前三名分別是生日年尾數「4」、「7、9」、「0」。

第一名：生日尾數4，財星坐守在流年的本命宮，今年容易財源廣進，投資成功。

第二名：生日尾數7、9，財星座落在流年的官碌宮，也就是職場獲利、考運成功。

第三名：生日尾數0，財神爺在異地，會有遠方財、貴人財在遠方，離開出生地或是住家都示異地財，到遠方工作也可以試試手氣，買張彩券，說不定就有機會賺錢。



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另外虎年財運偏弱、財不理你的前三名分別是生日年尾數「2」、「6、8」、「1」。

第一名：生日尾數2，容易破財，金錢糾紛多，夫妻容易為了錢吵架，最好方法是不要吵，聽老婆的話。

第二名：生日尾數6、8，職場上本來可以賺到的錢卻賺不到，加薪或是業績方面受到阻礙，有可能是自己判斷錯誤，過於謹慎，或是防禦心太強，造成事業上財路的阻斷。

第三名：生日尾數1，除了今年賺錢比較辛苦外，也不適合到外地，會發生比較多的爭執。



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