虎年之始12星座有諸星護航　把握時機推倒重來　小心負面情緒來襲

【唐綺陽星座運勢週報2/7-2/13】諸星順行，邁步前進的好時機。木星8-10度，出生星盤有8-11度者，多加把握幸運。水冥合相，興起重新開始的念頭，當心負能量的影響。火金趨近，白羊座、天蠍座對美與金錢的行動力高，金牛座、天秤座感到被逼迫。



重要星象：諸星順行，木星8-10度，水冥合相，火金趨近。

工作注意：金牛、獅子、處女、天蠍

金牛：別為一味抗拒，傾聽別人的意見

獅子：走自己的路，靠實力說服他人

處女：面臨命運的交叉點

天蠍：避免過度執著，鑽牛角尖

相關文章：虎年最適宜跳槽的5大星座 雙魚別衝動辭職、天蠍新工易升職發達（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 25

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、天秤

白羊：委曲求全不能解決問題

雙子：要自我檢討並做出改變

巨蟹：注重自我保護，顯得稍微冷漠

天秤：喜歡老夫老妻的感覺

相關文章：年紀愈大桃花愈多的4大星座女 獅子魅力最勾人、衝動人馬得人錫（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9

財運注意：人馬、山羊

人馬：有必須的花費，賺多花更多

山羊：正財運佳，靠實力賺錢

相關文章：銀包改運｜財運最差星座Top 5 金牛粉紅驅霉運、天蠍靠黃吸貴人（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

健康注意：水瓶、雙魚

水瓶：注意消化系統與生活規律

雙魚：應重視環境安全，當心老毛病復發

相關文章：2022上半年12星座整體運勢 雙子遇貴人機會多 天蠍變靚人氣爆燈（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

相關文章：吸金力超強的5大星座 獅子愛賺錢買名牌 金牛最務實儲錢有一手（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】