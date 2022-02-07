虎年之始12星座有諸星護航　把握時機推倒重來　小心負面情緒來襲

【唐綺陽星座運勢週報2/7-2/13】諸星順行，邁步前進的好時機。木星8-10度，出生星盤有8-11度者，多加把握幸運。水冥合相，興起重新開始的念頭，當心負能量的影響。火金趨近，白羊座、天蠍座對美與金錢的行動力高，金牛座、天秤座感到被逼迫。
重要星象：諸星順行，木星8-10度，水冥合相，火金趨近。
工作注意：金牛、獅子、處女、天蠍
金牛：別為一味抗拒，傾聽別人的意見
獅子：走自己的路，靠實力說服他人
處女：面臨命運的交叉點
天蠍：避免過度執著，鑽牛角尖
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桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、天秤
白羊：委曲求全不能解決問題
雙子：要自我檢討並做出改變
巨蟹：注重自我保護，顯得稍微冷漠
天秤：喜歡老夫老妻的感覺
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財運注意：人馬、山羊
人馬：有必須的花費，賺多花更多
山羊：正財運佳，靠實力賺錢
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健康注意：水瓶、雙魚
水瓶：注意消化系統與生活規律
雙魚：應重視環境安全，當心老毛病復發
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】