居屋2022｜裝修佬點評7個屋苑優點　51折發售　北角驥華苑最觸目

你選定了嗎？居屋2022在公布後被議論紛紛，相信疫情嚴重亦無阻市民入市。新居屋在2022年第一季就可接受申請，齊來看看裝修佬對7個屋苑的點評。



沙田石門愉德苑將提兵534個單位。（資料圖片）

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1.東涌 裕雅苑



呎價最平

大廈數目：6幢

單位數目：3300

大約實用面積：25.3至51.6平方米

51折推售價：130萬至355萬港元

作為本期呎價最平的新居屋，一百萬多就可以購入接近300呎的物業。裕雅苑提供的單位數目亦是最多，最大可間3間房，多人家庭可考慮。身處離島的好處是環境清幽，不少單位的景觀開揚，甚至可以享受海景，遠眺機場景。不過裕雅苑的交通相對其他新居屋不便，遠離東涌站15分鐘的路程，返回九龍或港島上班上學需預留至少一小時車程。

2.沙田 愉德苑



應有都有

大廈數目：1幢

單位數目：543

大約實用面積：26.1至43平方米

51折推售價：174萬至337萬港元

沙田愉德苑的位置鄰近港鐵石門站，走上屯馬線就能四通八達，沙田藍籌屋苑第一城也在附近。石門與第一城一帶雖不算熱鬧非常，但食肆、日常用品、教育中心、便利店及郵政局等設施五臟俱全，日常生活十分方便。景觀來說亦不俗，有機會飽覽城門河的開揚景色。

3.北角 驥華苑



港島唯一參選者 毗鄰千萬毫宅

大廈數目：1

單位數目：248

大約實用面積：26至42.5平方米

51折推售價：248 萬至531萬港元

毫無懸念，北角驥華苑是本期居屋的「樓王」，其呎價為本期居屋中最貴，平均呎價幾乎過萬。但由於它座落不少港人情有獨鍾的港島，而且距離北角港鐵站只有3數分鐘路程，還可以眺望維港海景，相信已經值回票價。

啟德啟欣苑最細的單位只有186至189平方呎，是7個屋苑中最細。（九龍城區議會文件截圖）

4.馬頭角 冠山苑



生活設施一應俱全 區內名校林立

大廈數目：1

單位數目：495

大約實用面積：26.1至41.5平方米

51折推售價：188 萬至364萬港元

冠山苑鄰近高山劇場，樓下不乏巴士及小巴站，距離屯馬綫的土瓜灣站只有數分鐘路程，交通可謂四通八達。土瓜灣的民生配套充足，市政大樓、街市、圖書館、診所、球場和遊樂場等日常生活設施一應俱全，可謂便利至極。

以冠山苑的地理位置推算，應屬小學34區校網及九龍城校網，傳統名校林立，瑪利諾修院學校、拔萃男書院均在其中，相信是有小朋友的家庭的首選。

5.觀塘 安秀苑



鍾情市區不妨考慮

大廈數目：2

單位數目：1,906

大約實用面積：25.9至44.5平方米

51折推售價：153萬至325萬

座落被網民喻為「返工最惡夢的地區」之一的觀塘，安秀苑位於位處九龍山腰的安達臣新發展區，距離地鐵站遙遠，生活配套亦還未完善，需要依賴附近屋邨的商場配套。看似方圓百里甚麼都沒有，但只要一程小巴或巴士就可以落到四通八達的觀塘或九龍灣。

安秀苑平均呎價只需約6000元，比沙田的愉德苑便宜，假如始終鍾情市區的人士，亦不介意暫時未完善的生活配套，安秀苑也許是個好選擇。

6.將軍澳 昭明苑



去港島快捷

大廈數目：1

單位數目：594

大約實用面積：26.3至42.8平方米

51折推售價：169萬至335萬

將軍澳區近年有不少新樓宇落成，為不少在港島上班上學人士的心水置業地區，畢竟搭港鐵過海也不用轉線。有了前人的耕耘，昭明苑的日常配套也相對完善，大型購物商場及休閒設施均齊全。

距離昭明苑最近的港鐵站為坑口站，暫時觀察步行需時至少10分鐘，區內巴士路線發展頗為成熟。如有意讓子女入讀國際學校的家長可留意，將軍澳區內有數間國際學校如法國國際學校，上學就相對快捷。

7.啟德 啟欣苑



入場費最平 發展前景良好

大廈數目：2

單位數目：1,840

大約實用面積：17.3至41.6平方米

51折推售價：124萬至479萬

能和港島樓王相爭的，相信也是香港未來重點發展地區之一的啟德啟欣苑。啟欣苑鄰近宋皇臺港鐵站，位處九龍城和啟德中間，該帶的樓價已隨著啟德發展不斷上升。不過，啟欣苑為7個居屋入場費最平之選，綠表首期最低只需6萬。相對地，啟欣苑的實用面積亦是最細，有不足200呎的單位供選購。

啟欣苑預計與冠山苑一樣屬34校網，是熱門的名校地區。日常生活可依賴美食林立的九龍城一帶，休憩設施則可到遠一點的啟德新發展區的啟德體育園以及啟德跑道公園。以啟德未來的發展及啟欣苑的入場費來說，啟欣苑大概也是買家熱門的選擇。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



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