公屋媽得$40萬欲購$300萬居屋　盼獲兩女資助　阿女：支唔支持好

【公屋／買樓 / 居屋】不少公屋戶會以綠表申請居屋或綠置居單位，望一圓業主夢，但亦有人認為因公屋租金低廉，做了業主反而「不化算」。有女生在網上分享指，其住在公屋的母親欲以綠表資格購買約300萬的居屋單位，惟自己只有40萬元儲蓄，因而希望家人給予資助，樓主對此卻有所保留，怕母親百年歸老後會有麻煩，遂問網民怎樣做才好。



有網民分享指，其住在公屋的母親欲以綠表，購買約300萬的居屋單位，惟只有40萬元儲蓄，因而希望家人給予資助。（示意圖，資料圖片）

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該網民在親子王國討論區發帖，指母親正在住公屋，近日提出欲以綠表計劃購買居屋，目標單位約200至300萬元，惟她只有40萬元積蓄，遂向樓主和其家姐求助，「佢可能想睇下家姐和我可以出到幾多錢盡畀首期，再睇下點供」。樓主補充指，本來與家姐都各有地方居住，不明白母親為何有意買樓，而且擔心母親百年歸老後，「層樓點搞? 」。

帖文引起網上熱議，有網民認為老人家住公屋已足夠過世，「唔係為仔女置業一般唔會想臨老先來供樓」，又指如果母親沒能力供樓，絕對不應該幫手，「40萬好心做棺材本，仲搞咁多嘢做乜」。

不過有人則支持樓主資助母親買樓，「始終會升值，百年後兩姐妹可以分咗佢，有得賺，公屋就無得留俾你哋」，認為樓主有能力的話值得投資。有網民亦指如果擔心兩姊妹日後有爭拗，可預先商量並着母親訂立平安紙，「最緊要傾掂數同埋寫低佢大家簽字，唔好到時嘈咋」。

按目前規定，綠表資格的居屋或綠置居單住戶主一旦去世，其遺產承繼人如本身沒有物業，把單位作自用仍無需補地價，即是繼承了戶主的資格。但是，如遺產承繼人是居於公屋房屋，包括公屋或居屋業主等，則有可能因不可享有雙重福利為由而不能以免補地價身份承繼單位。

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