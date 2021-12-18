「補地價」到底點計？居屋公屋原來唔同　趁呢個時機補咗先會抵啲

居屋公屋補地價如何計？以綠表或白表購入政府公營單位，不論綠置居、居屋或公屋，如果戶主在過了限制期後，打算出售單位，便需補地價。



當中，居屋及公屋的計算方法亦有差異。接下來，MoneySmart即為大家詳細解說。

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居屋補地價的關鍵就是「折扣率」，計算方式是：[（單位初售時市值－單位初售時售價）/單位初售時市值] X 單位現時市值＝ 補地價。假設於10年前，單位市值100萬元，政府當年以9折90萬元出售單位，那單位當年的市值及售價差額即為10萬元，按上述算式計算，折扣率即為10％。10年後的今天，業主想出售單位，而政府估價後，單位市值已升至300萬元，那業主便需向政府補回現有市值樓價的10％，即30萬元地價。

那購入公屋後，想再出售，地價又如何計算呢？政府早年曾透過各種住屋計劃，例如租者置其屋計劃，分批出售若干公屋單位。這些單位的折扣率，按照發售市值及政府政策隨時而變。因此，讀者如早年購入公屋，想補地價，則須向房委會申請。過程需樓契副本及手續費6,230元。政府亦會派專員到單位視察及進行估價，再向業主公布所需補價。需注意，每次所評估的補價，有效期僅2個月。如果業主2個月內未能出售單位，其後便需重新進行補價評估及再次繳交手續費。

從上文可見，補地價的機制是與單位最新市值掛鈎。各位業主如有意將現正居住的公屋、綠置居、居屋乃至首置盤於將來出售，大家可先預備資金，待轉售限制（現時為5年，綠置居及居屋或將改為10年）過後，可趁樓價低位時，先補地價，避免於高位時，高額補價所帶來的交易疑慮。至於，補地價的資金最終是由賣方（現有業主）支付，還是接手買家支付，政府暫未有規定。

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