上司住新界偏遠地區　可WFH卻堅持返公司　原因曝光同事驚呆了！

【新冠肺炎】在疫情下許多公司都容許員工改為在家工作（Work From Home），不少打工仔亦歡迎此項安排，因既可減少人群接觸，亦能節省交通開支及有更多時間休息。惟近日有網民發文分享，指其上司居於新界偏遠地區，本來上班已經路途遙遠，但在公司准許在家工作後，上司仍堅持回辦公室，同事一問之下，才得知他是因為1張港鐵都會票，而不願留在家工作，對箇中原因令大家嘖嘖稱奇。



有網民發文指上司不願在家工作（WFH），堅持要回公司辦公，他得知原因後不禁嚇呆了。（《上班族》劇照）

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該名打工仔在facebook專頁「奴工處」發文，稱上司住在新界偏遠地區，公司上周起已開始在家工作安排，未料上司仍然堅持要回公司辧公，一眾同事都勸他回家，又問他是否有特別原因，「點知個上司話『我個都會票最後今日，所以一定要今日用埋佢』」，同事聽後都當場「呆咗」。

上司稱持有的港鐵都會票仍未過期，因此不想留在家工作。（《不幹了！我開除了黑心公司》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人笑言難以理解上司的做法，「佢驚蝕叫佢搵日搭來搭去搭飽佢咪得囉，做咩要返工先搭」、「邪惡嘅都會票」、「剝兩隻牙抵過剝一隻啲friend」。不過，也有部份網民認為節儉是美德，稱「正常呀！買得月票成日會計下有冇蝕畀佢㗎嘛」、「係咪得我留意到用得都會票都唔係偏遠得去邊？」。

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