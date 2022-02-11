IKEA熊公仔日本Twitter再爆紅！厭世樣惹打工仔共鳴：唔想做嘢…

【IKEA／熊公仔／DJUNGELSKOG】大家還記得早前IKEA所推出的新系列的「DJUNGELSKOG」棕熊毛公仔嗎？雖然它的人氣不敵「BLÅHAJ」鯊魚攬枕，可是一推出後也同樣在日本Twitter爆紅！主要是因為「DJUNGELSKOG」棕熊毛公仔的表情不僅可愛，一臉呆樣也真的是惹人喜愛啊~



「DJUNGELSKOG」棕熊毛公仔的表情看起來超慵懶，加上還帶著一副有點欠揍的模樣，難怪會大受歡迎。當初這「DJUNGELSKOG」棕熊毛公仔在日本推出後，就有一位日本網友把熊的照片分享到Twitter上，可見照片裡的熊軟趴趴的躺在桌上、椅子、餐桌等，表情厭世，還挺著一個大大的肚子。

【圖輯】網民睇完引起無數共鳴：唔想做嘢個樣就係咁！點圖放大瀏覽日本Twitter瘋傳的厭世熊公仔照👇👇👇

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照片曝光後，就有網友留言表示啤啤熊們的表情就像是每天下班後的自己，就快累垮了吧。大家都覺得這只熊挺有意思的，因此這一經「慵懶的熊」的照片也瞬間在日本Twitter瘋傳，成了日本人必搶購的單品之一。

這款「DJUNGELSKOG」棕熊毛公仔價為$269.9，熊的長度大概100cm，還蠻大的，可以買來當做禮物送給好朋友也非常適合~

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