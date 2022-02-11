瘋傳十級噴血「地鐵柱女」照　原來係兩年前舊相　本人近照更犯規

魔鬼身材太火辣！一名男網友貼出照片，只見有位長髮正妹搭乘公共交通工具時，將雪白雙球緊貼握桿，讓人眼睛大吃冰淇淋。



不少老司機看到照片後，都不禁直呼「會不會重心不穩」、「請問大哥下車了沒有」、「突然我也想搭了」；其中，還有網友神出正妹IG，發現這張照片其實已經拍攝許久了。

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這名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上直呼：「嗯，我愛捷運！」從他貼出的照片可見，這位正妹將頭髮全撥於同一側，大方解放渾圓雪乳，感覺衣服都快被撐爆了；除此之外，正妹因為正在專心滑手機，所以便將身體重心微微往前放，讓傲人雙峰緊貼握桿。

火辣照片曝光後，底下網友紛紛留言表示，「開什麼車？搭捷運超方便好嗎」、「項鍊很好看」、「多坐捷運啦」、「我好愛搭乘捷運」、「為什麼我都沒這種緣分」、「我最近會狂坐捷運」、「想當柱子」、「趁鐵柱還有溫度，把它拆回家吧」。值得一提的是，就有名網友一眼認出正妹身分，其實這位正妹是小有名氣的網紅「銀河甜心米樂」，在IG上擁有31.4萬名粉絲，而火辣的照片也是本尊在2020年時就曾張貼的。底下還有網友根據照片推測，拍攝地點應該不在台灣，可能是在上海地鐵。

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