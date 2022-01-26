內地美女買英男精子生3混血寶寶　被批孩子沒爸爸　今成千萬富婆

內地正妹模特李雪珂今年33歲，有3個混血寶寶。4年前，單身的她想成為母親，決定去泰國試管生子。現在，李雪珂請3個阿姨帶孩子，一個月要花10萬（人民幣，下同），之後上幼稚園1年花費更高達上百萬。但她也自信表示，自己這麼做有底氣，因為已存到足夠錢，把孩子養大成人。



綜合內地媒體報道，4年前的夏天，29歲的李雪珂決定完成自己30歲前做母親的願望。那個時候，容貌姣好的她經歷了幾段無疾而終的情感，發現很難再全心全意地投入感情，也不想為了生孩子而去結婚，漸漸有了一個人生孩子的想法。

2018年的秋天，李雪珂到泰國考察了3個月後，通過仲介選定了一家做試管嬰兒的醫療機構。緊接著，她打排卵針、取卵，嚴格選取了一個英國人的精子，一次性植入了3個胚胎，並全部成功著床。此後，她為了保胎，又打了140多針黃體酮。

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小孩出生後，有一段時間，李雪珂陷入了產後抑鬱。她覺得自己像是餵奶機器，每天，3個小孩哭成一團，爭相爬到她身上。有時候，她剛抱上小女兒，2個哥哥又生氣了，不依不饒地哭鬧。除此之外，看到剖腹產留下的疤痕，也讓她感到焦慮和恐慌。李雪珂說，為了去疤痕，她曾去治療了5次，每次打十幾針，穿透了整個傷疤，但效果並不明顯。後來，她慢慢接受了這一切，包括照顧3個小孩，既當媽媽，又當爸爸。

現在，她透露，3個孩子一個月的開銷近10萬，其中請3個保母的費用就是2萬。接下來，李雪珂打算把孩子們送去杭州的一所私立幼稚園，一年花費100多萬。但她相信自己可以養活這個家：「假如我未來不能賺錢了，靠現有的資產養他們3到成年應該也是不成問題的，所以我才有底氣生3個小孩。」

李雪珂做出這樣的選擇是跟自身的家庭和經歷相關，她3歲父母就離婚了。後來，媽媽沒有再婚，為了她一直單身到現在，但是爸爸再婚了。爸爸再婚後又生了一個兒子，有了屬於他的完整家庭。李雪珂5歲就開始學民族舞，後來憑藉天生麗質和不懈努力慢慢走向了模特這一行。在她的成長歲月裡，給予她陪伴最多的也是媽媽，而「父親」不過就是一個稱呼。高中畢業後，李雪珂就簽了一間模特公司，後來陸陸續續參加一些模特大賽有了名氣。2008年，她從上海回了老家，開始創辦模特學校。剛創業非常艱難，媽媽為了支持李雪珂，把她們唯一的房子給賣掉了，當啟動資金。後來，模特學校漸漸開始有了營收，現如今在老家甚至有12個校區。

李雪珂從2013年開始做「微商」，後來又賺到了一筆錢。她說，自己是一路吃苦吃過來的，並不是天生的白富美。李雪珂透露，自己懷孕後是在國內生產的，並沒有告訴媽媽，當時沒有做好心理準備，而現在已經調適好了，覺得這沒有什麼。關於常有網友噴3孩子沒爸，在李雪珂看來，現在不負責任的爸爸太多了，有很多爸爸就是一個稱呼而已：「要是爸爸對媽媽不好，還會影響到孩子。所以，父親也沒有那麼重要。」關於以後孩子們會問她為什麼沒有爸爸？她說，自己會實話實說，等到孩子們長大那個時代，應該更開放了，也沒有什麼理解不了的。

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