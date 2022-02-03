屯門外賣員呻私樓住客2宗罪　新年返通宵慘被投訴　網民齊安慰

正當大眾歡渡農曆新年，有不少人仍默默工作為市民服務。有外賣員發文講述新春開工的不快經歷，指初一及初二也通宵上班，送外賣至私樓時須先聯絡客人才獲保安放行，惟不少客人卻留下錯誤聯絡號碼或拒接電話，令他半夜致電時慘遭「開年」，而且因花時間聯絡客人導致其後的訂單延誤，因而被投訴。



有外賣員發文講述虎年開工的經歷，指不少客人留下錯誤聯絡號碼或拒接電話，令他半夜致電時慘遭「開年」，更會因延遲送餐而被投訴。（《白日夢外送王》劇照）

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該名「屯門外賣仔」網上發文講述虎年開工的經歷，直言「初一同初二呢2日俾啲客玩咗3至4鑊」。他說新春期間需要上通宵班，送外賣至私人住宅時一般需要先致電通知客人才獲座頭保安「放行」，然而不少客人卻沒有接電話，或是留下錯誤的電話號碼，令他工作被阻，「凌晨2點40分打完1次，唔啱，座頭叫我打多次先走，俾人開完年先走」。

樓主更特別「點名」3個私人住宅，指該處居民最常發生未能聯絡的問題，「住御半山、景峰豪庭、瓏門嗰啲，我到咗打畀你哋一係唔聽，一係留錯電話搞到我俾人鬧到七彩話打錯，麻煩各位住豪宅嘅客人可唔可以留返正確嘅地址同電話呢？」。

樓主特別「點名」3個私人住宅，指該處居民最常發生未能聯絡的問題。（《白日夢外送王》劇照）

他指由於每次也同時負責2至3張訂單，若其中1單延誤，其後客人也會延遲收到外賣，「唔送完第1單係唔可以送第2、3單！跟住我㩒完成又要俾第1單嘅人投訴，唔㩒又俾第2、3單嘅客投訴」，即使想向客服反映亦未獲回應，令他不禁大呻：「大佬們，打份工啫！唔好搞我哋外賣仔啦！請高抬貴手！俾呢啲人投訴多2至3次會俾人炒㗎！」

不少網民也同情樓主遭遇，認為他假期須通宵工作已很辛苦，若再遇上麻煩客人更是非常無奈，「辛苦晒，咁夜都開工都唔容易！我哋頭先等緊外賣，見你去到話張單俾人cut咗，見你好有禮貌同耐性跟進，真心欣賞你」、「聽到都覺你辛苦！又凍又落雨！加油」、「而家香港哋真係好多人冇同理心，求求其其落咗單就算話之你，天寒地凍辛苦你外賣仔」。

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