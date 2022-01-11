情人節｜男友預告2.14參加公司單身派對　港女要求推卻遭1句拒絕

「街裏愛人一對對，互送鮮花千杯不醉」理應是情人節的指定畫面，不過有港女近日嬲爆發文，指男友早已預告，2月14日當天將與同事舉行派對，暗示將無暇與她慶祝。她追問之下才得知，男友參加的竟是單身派對，遂要求對方推卻同事，惟被一口拒絕，男友更衝口而出表示「想同班同事玩」，令她大感不滿。帖文引來網民討論，不少人認為樓主男友動機並不單純，建議她認清事實早日分手，「佢都冇尊重過你，放過自己啦」。



有港女近日發文，指男友早已預告2月14日當天將與同事舉行單身派對，令她大感不滿。（《原諒他77次》劇照）

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「男朋友話2月14約咗其他人。」該名港女於Dcard討論區發文，指日前與男友提起下月情人節如何慶祝時，對方竟表示：「我嗰日公司成班同事要開party呀。」男友的回答令樓主未及反應，「情人節同同事開P？開P揀喺情人節？」，只好追問派對詳情，沒料愈問愈驚訝，「我問佢咩P嚟 ，佢話係單身P」。

得知男友將於情人節出席單身派對，樓主不禁無名火起，爆粗質問：「黐X線，有女朋友去乜嘢單身P？」她又要求男友推卻同事，於情人節當天與她慶祝，然而男友卻不覺出席派對有問題，不但一口拒絕，更直言「想同班同事玩」，令樓主不知如何應對。

樓主要求男友推卻同事，於情人節當天與她慶祝，然而男友卻不覺出席派對有問題，不但一口拒絕，更直言「想同班同事玩」。（《原諒他77次》劇照）

帖文一出引來網民討論，不少人認為樓主男友連情人節也不願意一同慶祝，表示兩人關係並不樂觀，「擺明佢就係想自己可以以單身名義喺公司繼續玩，未玩夠唔好出嚟害人，渣男確認」、「佢都講得咁清楚，話畀公司啲人知佢係單身，又同你講14/2唔同你一齊，其實都係想你主動講分手」。

亦有人質疑樓主男友參加單身派對的動機並不單純，建議她盡早分手，「成全佢，分咗手佢咪可以去單身party」、「分手啦，佢都冇尊重過你，放過自己啦」、「分得啦，佢可能費事講到明」。

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