港男疫下庹縮數不欲過情人節　女友一聽拒絕：疫情唔代表唔使過節

情人節將至但又遇上疫情變得嚴重，情侶們即使想過節亦變得十分艱難。有港男在討論區上發文，指疫情下向女友提出今年不過情人節，但被反駁指「有疫情唔代表可以唔使過節囉」，更要求他準備情人節大餐然後在他家中吃飯。惟港男指家中有父母同住，情況尷尬，又以為可以省下過節的錢，詎料「慳得嗰少少仲要做多咗嘢」。



有港男向女友建議疫情下不慶祝今年的情人節，但女友卻不認同。（GettyImages）

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港男在香港討論區上發文，指政府日前公布新一輪防疫措施之後，就跟女朋友說「我唔想599F被人罰錢，今年唔同佢過情人節，得唔得？」，詎料女朋友表示「就算有疫情都要過情人節㗎，有疫情唔代表可以唔使過節囉！」。

他提到，由於女朋友強烈要求「情人節嗰日一定要煮好飯等佢上嚟食」，令他感到十分難為，「大佬呀，阿爸阿媽又喺度，唔通我煮完個燭光晚餐同你返入房食，唔理兩老咁衰仔咩？」。他又指每個月都有14日，都是情人節，「其他月份嘅14號補返唔得咩？」，感嘆以為今年情人節可以將情人節大餐的錢省下，最後真正省下來的錢只有少少，反而還做多了事，「又要煮飯又要諗點樣可以同佢過情人節」。

有網民建議樓主可以去Staycation，但有人反駁可能會引發「情人節群組」。（GettyImages）

有網民建議樓主如果覺得難為可以考慮Staycation，「其實情人節你仍然可以出外晚餐，可以book間Staycation房In-room Dining，不受堂食限制」、「我都諗住情人節book酒店，喺嗰到食埋午餐晚餐」。不過有更多網民批評，疫情嚴重就應該盡量留在家中，「過少1次唔會死嘅」，以免情人節後出現「情人節群組」。

（香港討論區）