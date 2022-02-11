政府改準則：1個案大廈、安心出行通知不強制檢測　網民：搬龍門

【強制檢測準則／安心出行通知】本港新冠肺炎疫情持續大爆發，多區繼續有大批巿民排長龍等強制檢測，動輒要等數個小時，惹來怨聲載道，又恐人群聚集令疫情擴散。不過，衛生防護中心今午於記者會明言，已更改強制檢測準則，如同一大廈短期內有2個單位受影響（有確診個案），才會強制檢測，意味只有單獨零星個案的大廈毋須強制檢測。中心亦強調，安心出行感染風險通知，不等於強制檢測，只是提醒風險，並非法律上要求檢測。

衛生防護中心對於強檢準則的言論隨即引起網上熱論，不少網民認為是香港強檢設施超出負荷，官方為減人流而改變準則，直斥是「搬龍門」、「朝令夕改」、「彈出彈入」。



衛生防護中心今午於記者會明言，已改強制檢測準則，如同一大廈短期內有2個單位受影響（有確診個案），才會強制檢測。（羅君豪攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（2月11日）再新增1325宗個案，初步確診亦有逾1500宗，向上趨勢未止。不過，政府昨晚（2月10日）公布納入強制檢大廈、場所只有20處，明顯較前日減少。

衛生防護中心下午於記者會被問到原因時，指出社區檢測需求大，「排隊排得好犀利，社區好多個案」，承認已更改強制檢測準則，如同一大廈短期內有2個單位受影響（有確診個案），才會強制檢測，意味單獨零星個案不再需要強制檢測。中心亦強調，安心出行感染風險通知，不等於強制檢測，只是提醒風險，並非法律要求檢測。

言論隨即引來網上熱論，大批網民直斥「搬龍門」、「朝令夕改」、「玩謝市民」、「彈出彈入」，又質疑是否因檢測站超出負荷而改準則，憂心「玩出火」，「冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽」、「唔係想玩共存吖？」、「動態強檢」、「聽住先啦聽日又第套講法」。亦有網民關注安心出行問題，指很多人不懂分辨安心出行通知是否需要強制檢測，憂慮會「排餐懵」。