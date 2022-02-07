疫情單日確診逾600宗！網民1人1個公司即時措施　呢種應對成主流

今日（7日）確診數字突破600宗大關，初步陽性數字亦達有約600宗。疫情急轉直下，相信不少公司都有推出措施應對，有網民在討論區上發文，讓大家分享單日確診突破600宗後，公司即時推出的應對策略，有人指公司立即要求全體員工在家工作（WFH），有人亦嚴正要求員工在公司保持社交距離，不過更多人指公司一切如常，沒有改變。



疫情單日突破600宗，有網民在討論區上發文，問大家公司有什麼應對方法。（GettyImages）

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網民「冬冬草」在連登討論區上以「1人1個公司600單後即時措施」為題發文，他提到自己公司要求同事隔位坐，更有部份人被派到另外一棟建築物辦工，「以防一半人中招，另一半可以照常返工」。

留言中不少人表示公司有應對措施，但普遍聊勝於無或者基本上早已全面WFH，「派開工利市，祈求利利市市」、「唔好行去其他部門，要打電話／Email 」、「強檢名單同事立即放你走去驗」。另外有不少人指公司並無特別政策，甚至繼續需要回到辦公室工作。

公司有「應對方法」的網民這樣說 ▼ ▼ ▼



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公司沒有應急措施的網民這樣說 ▼ ▼ ▼

