臨時失業$1萬支援今申請｜4類人不可領！申請須符6資格｜附網址

【臨時失業支援計劃／津貼／救濟金／保就業計劃2022／防疫抗疫基金6.0／失業支援援助／各行業紓困措施】本港疫情下各行各業都大受影響，部份被勒令關閉或自行停業，不少人陷入失業或收入大減而在網上叫苦。政府推出第六輪「防疫抗疫基金」支援受影響行業，而短期／短暫失業人士，亦可獲資助，更大幅放寬涵蓋現僱於關閉處所，如美容院、健身中心、餐飲處所要被短暫要求停工僱員，包括無薪假、停職，今日開始接受申請。

究竟如何申請？有什麼申請資格？哪些人不符資格？如何可更快領取到資助？以下一一話你知。



網上申請失業援助金：請按此

政府向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，推出48項第六輪基金措施。（資料圖片）

臨時失業支援資助申請須知：

問題一：何時申請？何時截止？



資助於3月23日早上8時開始接受申請，為期3星期，4月12日晚上11時59分截止

問題三：申請資格？

計劃申請人須以個人身份提出申請，並必須符合以下6個條件：

1）持有效香港身份證

2）於2021年10月1日或之前年滿18歲

3）由2021年10月1日至提交申請當日通常居住在香港

4）曾於2021年10月1日至12月31日這三個月期間至少一個月在香港工作

5）所有工作月入一般介乎2700元至30,000元

6）於提交申請時已失業至少連續30天（包括提交申請當日）；或現受僱於下列受第599F章所限的處所，並被僱主要求短暫停工，而於申請當日距離最後工作日至少30天（包括提交申請當日）：

（i）因應第五波疫情而現須要關閉的表列處所（即遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所或泳池）；或（ii）須要關閉或經營受限制的餐飲業務處所（如酒吧、酒館或餐館）。



問題四：４類人不合資格

以下人士不具備申請資格：

1）因轉工或退休而主動離職

2）在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作 (詳見守則及條款)

3）於提交申請時為綜合社會保障援助計劃(綜援)的受助人

4）受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施



問題五：如何申請？要提交什麼證明文件？

資助可以網上申請，申請人須於提交申請表時提供：

1）最後就業日期及證明文件（如：解僱信、離職金紀錄等）或現職工作處所為表列處所的證明文件（如有效的員工證、僱員合約、糧單等）及最後工作日期。

2）若申請人有部份工作收入未記錄在強積金戶口或強積金計劃未能有效反映工作收入，須於填寫網上申請表時選擇「有工作收入沒有記錄在任何強積金計劃及職業退休計劃中」，填寫該等收入資料並提供收入證明。

3）擁有「自僱人士強積金戶口」的申請人須注意，在2022年2月8日起才開設的自僱人士強積金戶口內的資料將不獲計算。

4）申請人如有非記錄在強積金的工作收入，須於提交申請時提供職業退休計劃註冊／豁免編號或職業退休計劃名稱或僱主名稱（如適用）；該計劃下2021年10 月至12月期間收入及證明文件；以及2022年1月至3月期間的工作收入及證明文件（如申請人在此期間曾就業）。



如申請資料不齊全，將會有短訊或電郵通知，要求申請人在指定日期前根據訊息內指示補交；若未能於指定時限內補交文件的申請將不獲處理。

問題六：何時發放？如何取款？

申請後3至4星期可發放資助。申請人必須使用其個人銀行戶口領取「臨時失業支援」計劃資助。如申請人曾在2020年的「現金發放計劃」下以其銀行帳戶成功收取10,000元款項，「臨時失業支援」計劃的資助將會發放到同一銀行帳戶。

如申請人沒有登記「現金發放計劃」或該戶口已不適用，須於申請時提供身份證副本、收款銀行帳戶號碼及其他證明文件（如顯示帳戶名稱及號碼的銀行月結單、存摺或提款卡副本）。

問題七：如何更快取得資助？

政府表示，當申請人遞交網上申請時，若確認用2020現金發放計劃時選取的戶口，便可以更快收到資助。

問題八：查詢熱線

熱線電話：1836-128

其餘各行業援助方案



1）為須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助

如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是1月14日推出的第五輪基金的2倍。以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等資助。是次亦涵蓋髮型屋及理髮店，其中「髮型屋及理髮店資助計劃」將於3月7日開始接受申請。

資助款額

每間合資格髮型屋及理髮店會按其處所內的員工人數獲得一次過資助，其中員工一或二人可獲1.5萬元，三或四人 可獲3萬元，五人或以上可獲5萬元，而連鎖髮型屋或理髮店（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營），可獲最多150萬元資助。

申請期

網上申請系統將於3月7日（星期一）早上9時開始接受申請，截止申請時間為3月20日（星期日）晚上11時59分。預計期將於3月內開始發放資助。

申請方法

持有商業登記的髮型屋及理髮店須於申請期內透過計劃的專屬網上申請系統（hairsubsidy.gov.hk）提交申請。由社企營運而沒有商業登記的髮型屋及理髮店須透過香港社會服務聯會提交申請。

是次援助涵蓋髮型屋及理髮店。（資料圖片）

2）為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助

受惠對象大致有三類，第一是以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館、洗衣店、洗碗工場等。

第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，包括每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車，可獲一筆過3萬元非實報實銷津貼，每艘街渡則可獲2萬元津貼。基金亦會支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月、每公升2元的液化石油氣折扣，或發還四成相關汽油或柴油支出。

第三，一些指定項目包括元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港租戶，可獲為期6個月百分之七十五的租金寬減。

3）為受重創行業從業員及為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援

合資格藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者，可獲得一筆過1萬元津貼。基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機，並會為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工，以及安老院及殘疾人士院舍員工，提供每月2000元津貼，為期5個月。