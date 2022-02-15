熱心台男幫扶車禍母子　反被告「過失傷害」　終還清白擬反控誣告

受別人幫助本應心存謝意，但台灣1對母子在遇上交通意外後，獲熱心男子協助下脫離險境，事後竟反控對方「過失傷害」。幸好事故鑑定委員會最終判定熱心男與車禍無關，但他至今已飽受官司煎熬1年，非常糾結應否起訴對方誣告。



台灣1名男子於2020年底目擊1對母子遇上車禍，他下車幫忙扶起電單車，事後竟反遭控告「過失傷害」。（YouTube「TVBS NEWS」影片截圖）

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男事主日前在facebook群組「爆怨2公社」發文，指2020年末某天，他在彰化縣員林市駕駛電單車，其間1名女子駕電動車載着兒子快速「爬頭」，不久便追撞前方1輛電動車，母子隨即倒地，被仍未熄匙的電動車壓着雙腳。男子見狀停車救人，先關掉引擎並扶起電動車，又協助對方報警。

不過，好心沒好報，男子事後竟被該對母子指控「過失傷害」，往後1年間不時都要到警署和地檢署，「我整整一年來心裡承受的煎熬、無辜，助人還被告」。可幸的是，男子近日終於收到好消息，彰化事故鑑定委員會仔細檢查閉路電視畫面後，判定他毋須為事故負責，一致認為是母子超車後未有注意路況，才導致意外發生。

男子在帖文徵求網民意見，問「贊不贊成換我告那母子誣告」，他後來接受傳媒採訪，表示該對母子恩將仇報，透露他們刻意拖延提告時間，讓他錯失尋找證據的機會，最後決定反告對方誣告。然而，縱使有今次不愉快的經歷，他仍然願意繼續幫助其他有需要的人，「如果第二次遇到那個母子，我絕對不會（幫忙），（但其他人）一定會」。

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