獨食欠互動易食得快影響營養吸收　研究指可增抑鬱及死亡風險

文：高燒編輯

其實自己一個更開心…香港人平日工作忙碌，經常生活在高壓生活下，不少人都會想享受擁有獨自一人的時間。不過，早前有日本研究指出，原來經常獨自一人食飯，相較於結伴一起食飯人士，無論是死亡或患上抑鬱症的風險都大增！



日本對7萬名65歲以上長者作出飲食研究。（《孤獨的美食家》劇照）

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調查7萬位受測者！獨自食飯者死亡風險大增47%

綜合日媒報導，日本東京大學營養學研究團隊早前曾進行一項用餐習慣調查，一共訪問了7萬位65歲或以上的長者，是次研究主要調查飲食習慣與死亡風險的關係。結果發現，與人同住的65歲或以上男性，若經常一個人獨自食飯，其死亡風險較結伴一起食飯人士高出47%。同一研究亦發現，獨自食飯者患上抑鬱症風險，較獨居但有人結伴吃飯高出2.7倍。

獨自食飯會減少分泌產生快樂感的血清素

根據研究團隊分析，由於一個人食飯沒有互動對象，令人不自覺地會加快用餐速度，導致咀嚼次數減少，而唾液分泌亦會減弱，最終減少分泌產生快樂感的血清素，令人更容易患有憂鬱症。與此同時，加快用餐速度亦會加重大腸胃消化負擔，加上一人食飯時，通常會選擇隨便吃，例如進食杯麵或快餐，容易造成營養不均問題，最終影響身體健康。

最後，研究指出有超過20%獨居老人習慣一天只食兩餐，更不會注意營養均衡與否；有高達70%獨居老人雖然只能一個人食飯，但其實內心很想跟別人一同食飯，反映了他們內心的孤獨情緒。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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