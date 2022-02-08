YMCA電話心理支援助抒發疫情壓力　DSE考生做調查更可獲電影禮券

新冠肺炎第五波持續，學生又在家學習，大人再次在家工作，若不幸住在疫廈，更隨時被圍封禁足幾日，生活受嚴重影響。香港中華基督教青年會（YMCA）明白有受影響人士受到極大壓力，故其輔導組提供免費心理支援服務，有需要人士可以透過電話或寫信講出感受，專業輔導員會為大家給予支援和關心。此外，應屆中學文憑試（DSE）學生也是受影響一群，應屆考生可透過網上問卷反映自己的精神健康狀態，完成問卷，還有機會獲200元電影禮券。



YMCA輔導組提供免費心理支援服務，任何人士都可以參加。（YMCA托`提供）

YMCA輔導組為有需要人士提供「樹窿」服務，抒發情緒，對象不限。提供的兩項服務包括，「電話心理支援」以電話方式提供情緒支援服務，每次傾談在40分鐘以內，有需要時，會作服務轉介。

有需要人士可先填寫網上表格https://forms.gle/cAJRhdSAfZEFosvk9預約。

第二項服務是「心靈信箱」，若不想講電話，也可以用文字寫出感受，有需要人士可以電郵至counselling@ymca.org.hk，輔導員收到後會以電郵回覆。（*輔導員會揀選適合信件，徵得來信者同意後，於社交網站分享，獲選者會得到插畫師小半明信片乙套，以作鼓勵和打氣。）

如有任何查詢，歡迎致電23324899聯絡YMCA輔導組Project404。

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此外，為了解應屆DSE考生的精神健康狀況，YMCA正進行「中學文憑試考生精神健康狀況調查研究」，便供日後制訂相關服務。完成整份問卷的受訪者，有機會獲得200元電影禮券，名額10位，2月28日截止。網上問卷網址https://bit.ly/3tz68oc。

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