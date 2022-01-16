月經的迷思｜經血顏色反映身體狀況　非經期出血或有子宮頸息肉

從經血顏色看健康！女性每月來經期時，不少人都會關心經期的長短，但大家又有沒有留意，原來經血顏色隨時反映你的健康問題？Gofever高燒主持Charlotte今集準備了不同月經顏色的樣本，由婦產科專科陳駱靈岫醫生為大家逐一拆解不同月經顏色如何反映女士們的健康狀況！



留意經血的顏色可以睇到身體狀況。（Shutter Stock）

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你又是否了解個女性生殖器官結構？

陳駱靈岫醫生表示，月經問題是其中一個不少女士求診的原因。不過，她指有部分女士對於自己的身理結構並不是十分了解，甚至有已生育的女士不清楚原來女性是有兩個卵巢。陳醫生指，大部分女士的子宮大小約7-9cm，整個女性生殖器官包括子宮內膜、陰道、子宮頸、左右兩旁各有一條輸卵管及一個卵巢。

你的月經顏色正常嗎？醫生解構5類經血顏色如何反映健康問題！



1. 月經量稀、呈淺粉紅色

陳醫生解釋，月經量稀、呈淺粉紅色一般是月經第一日剛開始的狀態，但她提醒，如果有女士在非經期間出現淺粉紅色分泌物，可能是屬於排卵期出血或子宮頸息肉，如果是子宮頸息肉，或會女士在每次行房時有出血情況。

2. 月經呈深啡紅色

陳醫生指，月經呈深啡紅色是月經臨近完結的狀態，是體內流出一些舊血，或是代表了流量變少，令經血由鮮紅色轉變成啡紅色。

3. 月經有綠色分泌物

陳醫生表示，如月經顏色含綠色分泌物並有異味，反映身體有發炎情況，這可能是因為有部分女士在每次月經前受荷爾蒙轉變影響，使陰道內的細菌變得特別敏感，導致念珠菌感染問題。她提醒各位女士，如經常出現陰道發炎問題，在洗澡時應避免使用梘液，相反，只需要使用清水及益生菌即可。

4. 月經帶有豆腐渣分泌物

若月經帶有豆腐渣分泌物，陳醫生稱這是典型念珠菌感染的情況，她解釋，念珠菌感染與性行為無關，故未曾性行為的女士仍有可能感染念珠菌，包括小女孩都有機會感染。

5. 月經出現血塊

最後，陳醫生指，有部分女士在月經期間會流出血塊，甚或整塊衛生巾有血塊，這樣是屬於經期偏多。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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