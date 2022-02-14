情人節後太陽入水瓶｜12星座小心口舌之禍　金牛有女貴人提拔升職

【唐綺陽星座運勢週報2/14-2/20】太陽水瓶衝刺，想走出戶外感受熱鬧氣氛，應多注意防疫安全。水星進水瓶，積極向外與大眾溝通，觀察並思考網路之現象。太陽進雙魚，彰顯潛意識能量，發覺內心的秘密，沉浸於身心靈領域，重新認識自我。



重要星象：太陽水瓶衝刺，水星進水瓶，太陽進雙魚。

工作注意：白羊、金牛、天秤、人馬

白羊：壓抑忍耐許久，不妨把話說出來

金牛：有升官運，多聽取女性貴人意見

天秤：貴人來自於直接了當的類型

人馬：思考另起爐灶，或修改方針

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桃花注意：處女、天蠍、山羊、雙魚

處女：面對生活中的細節，要適時放鬆標準

天蠍：有機會發生英雄救美的情節

山羊：收起鋪克臉，適當的展現溫暖

雙魚：桃花運爆棚，有許多機會靠近

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財運注意：雙子、巨蟹

雙子：多花心思理財，親手管理每筆帳

巨蟹：面臨兩難的徘徊比較中

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健康注意：獅子、水瓶

獅子：身心太勞累，影響生理機能

水瓶：照顧自己身心靈的關鍵時刻

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】