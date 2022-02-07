男友袋內藏胸圍bra帶　搵阿媽認頭指誤會　女生靠1物件揭被出軌

男生隨身袋中出現女性貼身物品，難免會惹人懷疑。有女生於討論區發文，稱早前於同居男友的手提袋中發現疑為女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，雖然男友的媽媽曾解釋肩帶是她誤放於袋內，惟女生其後再於袋中發現USB手指，揭發男友曾與陌生女子單獨外出，最終只能無奈接受被出軌的現實。



女生於討論區發文，稱在同居男友的手提袋中發現疑為女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，其後更接連發現證據揭發對方出軌。（Dcard討論區圖片）

「唉，我是神探的命嗎？天意吧。」該名女生於Dcard討論區發文，稱早前借用同居男友的指甲剪時，在對方的手提袋內意外發現2條疑似女性隱形內衣（nude bra）的透明肩帶，即時感到不安並希望向男友查問，「很想審問，但又怕自己怪錯他」。

不少網民看過相片也建議樓主直接詢問男友以免造成誤會，「可能幫人袋住，可能阿媽之類……先問一下為什麼會在他袋子啦，亂猜無益」、「直接問他，不要猜，記得看着他的表情」、「建議直接問，唔好自己亂估，扮唔知咩嚟咁問會冇咁尷尬」。

樓主直接詢問男友關於內衣肩帶的事，對方傳來媽媽的錄音表明屬誤會，惟她再其後發現男友與另一女生單獨約會的相片，只能無奈接受被出軌的現實。（《紀念日》劇照）

樓主指，自己忍不住直接問男友疑似bra帶的來歷，對方沒有感驚訝，反而直接傳來媽媽的錄音，「他媽媽說了是她的」。然而樓主的疑慮並未釋除，她之後再於男友的袋內發現1隻USB手指，沒想到內裏原來藏有出軌證據，「有佢同另一個女仔去街街嘅相，係半年前，當時前兩日同我去完大澳，隔兩日又同另一個去大澳」。

樓主坦言，看到肩帶時已心感不妙，惟當時不願接受現實，「我心入面想有第二個答案」，然而再發現男友與陌生女生約會的相片，接連揭發出軌證據令她不得不面對現實。網民也紛紛勸她分手，認為即使男友能解釋一切，雙方的信任亦早已動搖，「第一隱瞞你，第二仲要單獨同女仔出街，睇樓主接唔接受到，我覺得就算接受到心裏都會有條刺，好難再次有信任」。

男友衣櫃驚現陌生胸圍 網民憑3疑點揭出軌 台女決攤牌結局超慘



台灣有女網民在討論區發文，指提早下班回家整理衣服時，在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都拆除，因而求問應怎樣做。有「柯南上身」的網民憑照片中的疑點，斷定樓主男友已經出軌。



女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

有網民以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

樓主決定攤牌，最終男友還是從實招來▼▼▼

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