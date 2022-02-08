TikTok美女婚後驚見老公同細妹偷偷喺房咁樣做　拍片公審再離婚

國外一名女子婚後才發現，自己的丈夫與妹妹會在同個房間內獨處，行為互動相當親密，驚覺2人之間有染。
面對來自枕邊人及妹妹的背叛，她氣得決定離婚，並決定在網路揭發這段不倫戀……
婚後驚見丈夫與妹妹在房內親熱 原來不止是姐夫姨仔關係 點擊了解更多▼▼▼
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綜合星洲網等報道，這名女子多年前與丈夫相識後就決定結婚，認定對方就是她的真命天子。
只不過她婚後才發現，她的丈夫與妹妹在房內獨處時動作相當親密，妹妹甚至會在臉書上公開表白。這一連串的動作讓她無法接受，拍下影片控訴妹妹搶走她的丈夫，並質問兩人之間的關係。她的丈夫起初堅決否認，但最終仍承認婚後的這段戀情，讓女子氣得決定離婚。
外傳她的妹妹與丈夫曾經是對情侶，早已分手，但沒想到多年後會舊情復燃。消息傳出後，引發印尼、馬來西亞兩地網友高度關注。
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