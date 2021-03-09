台「最美博士」許藍方收強姦恐嚇　反被批作風大膽自食其果爆論戰

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-09 11:36

台灣護理學博士許藍方被譽為「最美博士」，她因為經常拍片探討各種性知識，屢屢遭到網友私訊騷擾。日前就有一名網友私訊許藍方，頻頻說出「我會強姦妳的」、「老婆，看診就給做愛」等話，讓許藍方不堪其擾，憤而提告。然而，一名疑似北一女（台北市立第一女子高級中學，當地知名女校）的老師卻指出許藍方作風很大膽，「所以別人才對她不客氣」，該言論一出，引發網友群起抨擊。

許藍方粉絲專頁日前收到一名網友威脅，對方頻頻說出「我等不及當爸了，要付多少錢」、「我要讓妳懷孕當我老婆！我會強姦妳的」等性騷擾話語，即便小編表明要將對話交給律師，對方還繼續說，「妳告我沒差，反正我本來就要被關」。

許藍方表示，雖然騷擾的訊息層出不窮，但該名網友的言論已經造成她和工作夥伴產生恐懼害怕、甚至感受到威脅，她已經採取法律行動。但這場風波尚未平息……

點擊瀏覽對話截圖、相關照片及了解更多後續發展▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

一名自稱在北一女備課的女網友在許藍方文章下留言，「許博士，您的影片不知何時滲透到我的手機裡了，還自動播放，那時我在北一女備課時看到嚇一跳，怎麼會有這麼開放的女生！我是排斥的」。女網友說道，由於許藍方作風太大膽，「所以別人才不客氣」，還指出許藍方會被言語性騷擾，自己要負一半責任。對此，許藍方回擊女網友的「大膽說」，詢問對方：「所以女生講性被言語騷擾是應該的？穿得露被性騷擾也是應該的？這什麼鬼邏輯越想越氣！」

許藍方感嘆地說道，「就您的邏輯看來，女性只要閉口不談、穿著保守就不會遭來這些騷擾，但您覺得女性受害人有因此減少嗎？反而是因為沒有相關教育才造就這些變態存在吧，而您這樣思維的人正是這樣的人的『幫凶』，我很大膽也不禮貌地說，『您們這樣思維的人』正是『那些覺得對人進行騷擾還不覺得錯的人』的幫凶」。

然而，該名女網友雖然自稱在北一女備課，但仍無法確認是否為老師，許藍方無奈地說「此番言論只會讓那些變態更猖狂」，也充斥著台灣失敗的教育展現。貼文曝光後，許多網友紛紛回應，「看來北一女學生真的是靠自己的能力讀書」、「身為一個學校老師還講出這種話，台灣性教育這麼失敗不是沒有原因」、「不管是不是北一女的老師，這位老師真的要自我檢討」。

【延伸閱讀】沒乖乖被上司性侵反是地獄的開始 11歲小學生勇抗校園性暴力 韓禁書作者揭27個令人心寒的真實故事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 34 + 34 + 34

【延伸閱讀】大部分受害人衣着保守 八成以上熟人犯案 性侵10大常識與誤解（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

婚禮上「打包還拿喜餅」 她被查到沒包紅包竟回：生小孩再包

送一餐要花20分鐘！八樓女叫外送被嗆「廢人」網留言意外揭此樓有詭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】