同事WFH湊女失蹤一個鐘　上司擬日後突擊抽查　打工仔批玩串規矩

在家工作沒人在旁監督，打工仔應當自律認真工作。有打工仔於討論區發文批評，有名媽媽級同事在家工作時只顧照顧女兒吃飯，「唔見咗人成個鐘」，打電話也沒接聽，事件其後被上司知道，結果因媽媽級同事一個人「玩串規矩」，日後有可能令全公司同事都要接受不定期電話抽查，在家是否真的在工作，他不滿道「大姐，WFH唔係俾你出住糧咁湊仔㗎」。
該名打工仔於香港討論區以「WFH唔係俾你喺屋企湊仔㗎唔該！」為題發文表示，公司於1月底起安排員工在家工作，而在家工作有很多「走盞」位，例如可以早些吃飯，「到時到候報到就可以」，有些同事亦會邊工作邊照顧小朋友，大家也明白，「只要唔太過份都可以當唔知就算」，但日前卻有名媽媽級同事十分過分，「唔見咗人成個鐘」。
他指出，當天有些工作上的細節須向該名媽媽同事了解，「平時佢跟開咁有問題就梗係問佢啦」，但在早上11時傳訊息卻得不到回覆，打電話也沒接聽，起初大家還擔心是否發生什麼事，怎料差不多到吃飯時間時，該同事才回覆「去咗湊個女食飯，所以唔知我哋搵佢」。
事件其後更被上司知道，問大家「媽媽同事平時係咪都係咁？會突然間唔見咗人成個鐘？」，還考慮日後不定期打電話抽查下屬在家是否真的在工作。樓主不滿地批評「大姐，WFH唔係俾你出住糧咁湊仔㗎。食遲一陣粥仔會點樣呀？就算一定要呢個時間食粥仔都好，你都可以聽電話㗎」。
有網民留言指出，「咁湊下仔我哋都明嘅，但係嗰日唔係真係放假，其實公司搵真係要搵到呀」、「佢哋真心答你，都想返公司做，留家仲要兼職，勁辛苦」、「大把有細路嘅同事寧願返公司做嘢」、「細路只知阿媽喺屋企，想搵阿媽，係大人冇分寸」、「其實佢諗住行開一段時間，一早同啲同事交代聲就得」。
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